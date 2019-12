Aldi roept gevuld kalkoengebraad terug wegens mogelijke aanwezigheid salmonella tvc

11 december 2019

18u42

Supermartktketen Aldi roept gevuld kalkoengebraad met appel en rozijn uit de diepvries terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van salmonella.

"Bij een interne analyse is de aanwezigheid van salmonella aangetoond in het product 'Gevuld kalkoengebraad met appel en rozijn (diepvries)'", meldt Aldi vandaag. In samenspraak met het voedselagentschap FAVV heeft Aldi dan ook beslist om het product uit de handel te halen en het terug te roepen van bij de consumenten.

Het gaat om kalkoengebraad van 800 gram van het merk Excellence, te gebruiken tot 30 januari 2021. De betrokken lotcodes zijn 410933, 410377 en 410925. Het gebraad werd tot 11 december verkocht in Aldi.

Aldi vraagt om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar het zal worden terugbetaald. Wie vragen heeft kan die stellen via customercareNL@aldi.be.

Symptomen

De mogelijke symptomen van besmetting door Salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree en dit binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. "Hebt u van dit product gegeten en vertoont u deze symptomen, raadpleeg dan uw huisarts en meld hem dat u dit product gegeten hebt", aldus Aldi nog.