Aldi roept chipolata terug door mogelijke salmonellabesmetting KVDS

03 januari 2020

13u48

Bron: Belga 0 Consument Supermarktketen Aldi en het federaal voedselagentschap FAVV roepen chipolata met varkens- en kalfsvlees terug omdat bij een analyse de aanwezigheid van salmonella werd aangetoond.

Het gaat om het product “Chipolata varken-kalf" van het merk Meat For You, in verpakkingen van 500 gram met versheidsdatum 06/01/2020. Het product, met lotcode 19007385, werd tot donderdag 2 januari verkocht in de Aldi-winkels.

"Bij analyse door de leverancier is de aanwezigheid van Salmonella aangetoond in het product", aldus Aldi. "In samenspraak met het FAVV heeft Aldi daarom beslist om dit product uit de handel te halen en terug te roepen van bij de consumenten."





De mogelijke symptomen van besmetting door salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree en dat binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. "Hebt u van dit product gegeten en vertoont u deze symptomen, raadpleeg dan uw huisarts en meld hem dat u dit product gegeten hebt", klinkt het.

Consumenten wordt gevraagd om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar het zal worden terugbetaald. Wie vragen heeft, kan terecht bij customercareNL@aldi.be.