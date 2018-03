Aldi pompt 350 miljoen en 450 extra banen in nieuw winkelconcept in ons land. Zo ziet de pilootwinkel eruit RVL ADN

27 maart 2018

12u06

Bron: Belga 4 Consument Discounter Aldi pompt 350 miljoen euro in zijn nieuwe winkelconcept en creëert op die manier 450 extra jobs. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in Diegem, waar morgen de eerste nieuwe winkel wordt geopend.

Aldi hervormt zijn winkels in sneltempo: 167 nog dit jaar en 141 in 2019. De komende achttien maanden worden zeven winkels per week omgevormd. Een filiaal herinrichten duurt exact een week. De uitrol start op 14 april. Het gaat om de grootste investering ooit voor de Duitse keten in ons land.

De winkels worden in een nieuw kleedje gestoken, met bredere gangen, nieuw meubilair, moderne led-verlichting en een grotere broodafdeling. Veel aandacht gaat naar de versmarkt. Producten zijn gegroepeerd volgens de indeling van de dag: eerst de ontbijtproducten, dan de lunchproducten, enzovoort.

"Aldi blijft Aldi"

Aldi-fans hoeven niet te wanhopen. De producten zijn nog steeds uitgestald in de vertrouwde kartonnen dozen, of op paletten. "Efficiëntie zit in ons DNA. Aldi blijft Aldi", aldus Wim Voet, managing director operations bij Aldi Holding. Ook aan de lage prijs wordt met geen vinger geraakt, verzekert de discounter.

Het nieuwe winkelconcept - Aniko in Aldi-termen - levert ook extra banen op: 450. Of één nieuwe kracht per filiaal. "Er is meer werk in de nieuwe winkels, en we rekenen ook op meer omzet", klinkt het.

3,3 miljard euro omzet

In de marge van de aankondiging, maakte Aldi ook bekend dat het maand na maand groeicijfers neerzet, zowel wat omzet als aantal klanten betreft. Met 450 filialen en 6.500 medewerkers was Aldi vorig jaar in België goed voor een omzet van 3,3 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. "We zijn sinds 1976 actief in België en kennen op één jaar na continue groei", aldus Wim Voet, managing director operations bij Aldi Holding.

De Duitse discounter zet de groeicijfers neer ondanks de moordende concurrentie tussen de supermarkten. "Iedereen voelt de druk, maar met onze omzet en winstgevendheid gaat het uitstekend. We zijn tevreden", stelt Voet. Discounters kunnen van twee walletjes eten, legt Erik Winters, managing director Van Aldi Zemst uit. "Als de economie niet goed draait, komen meer mensen bij ons winkelen. Als de economie wel goed draait, worden meer dure producten zoals pc's verkocht."

De prijsdruk voor Aldi valt mee. "Wij zijn prijszetter in België. Aldi België is zo sterk dat we marktleider zijn in verschillende producten", vertelt Winters. Aldi telt maar 1.200 artikelen in de rekken, maar die worden in enorme hoeveelheden verkocht. "We hebben bijvoorbeeld maar vier rekken wijn. Maar we staan op plaats drie van de wijnverkoop in België." Eén van de redenen van de succesformule is de strakke marketing binnen het bedrijf. Een voorbeeld is de folder, waarvan wekelijks 4,6 miljoen exemplaren via de postbode thuis worden bezorgd. Het is het drukwerk met de grootste oplage van het land.