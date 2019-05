Aldi haalt twee soorten studentenhaver uit de rekken LH

24 mei 2019

16u51

Bron: Belga 0 Consument Warenhuisketen Aldi heeft twee soorten studentenhaver uit de rekken gehaald omdat ze te veel ochratoxine A bevatten, wat bij herhaaldelijke inname schadelijk is voor de gezondheid. Dat blijkt uit een mededeling van Lorre, de producent van de studentenhaver. De mensen die het product gekocht hebben, krijgen de raad om het terug te brengen naar de winkel.

De terugroepingsactie heeft betrekking op twee producten van het merk Trader Joe's - studentenhaver classic-bio en bio studentenhaver exotic-bio - die als sinds 18 maart verkocht werden. De studentenhaver is verpakt in een plastic schaal met een inhoud van 250 gram. De houdbaarheidsdatum van het teruggeroepen product varieert tussen 9 en 25 augustus 2019.



In samenspraak met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) werd beslist om de studentenhaver uit de handel te halen omdat er een te hoog gehalte van de stof ochratoxine A werd teruggevonden in bio sultana rozijnen. Ochratoxine A is een mycotoxine die geproduceerd wordt door schimmels en die kan voorkomen in verschillende producten zoals granen, koffie, rijst en gedroogde druivenn. Herhaalde inname van ochratoxine A is schadelijk voor de gezondheid.



De consument wordt gevraagd de betrokken producten niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Klanten die meer informatie willen, kunnen mailen naar info@lorrenv.com.