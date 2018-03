Albert Heijn wil Vlaming minder vlees laten eten jv

01 maart 2018

16u42

Bron: belga 8 Consument Albert Heijn wil de Vlaming helpen om minder vlees te eten. De Nederlandse supermarktketen zet in zijn winkels in Vlaanderen prominent in op vleesvervangers. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Het initiatief van Albert Heijn kadert in de aanpak van de supermarktketen om de consument te sensibiliseren over gezond eten en leven. Concreet zal Albert Heijn voor elk vlees- en visproduct een vegetarisch alternatief aanbieden. Die vleesvervangers zullen niet in een apart rek staan, maar tussen de gewone producten. Ook in de promoties krijgen vleesvervangers een prominente plaats. Er wordt wel niet gesneden in het bestaande vleesaanbod.

De keten - met naar eigen zeggen het grootste aanbod van vleesvervangers van het land in de rekken - wil de Vlaming zo helpen om minder vlees en vis te eten. "Het is niet onze bedoeling vegetariërs van hen te maken", aldus Luc De Baets, de Nederlandse CEO van Albert Heijn België. Het is evenmin de bedoeling om belerend over te komen, benadrukt het bedrijf. "Het is voor veel Vlamingen een barrière. Het lijkt ingewikkeld, ze vragen zich af of het wel lekker is. Wij willen aantonen hoe makkelijk het is om minder vlees te eten", legt inkoopmanager Roemer Warners uit.

Met het initiatief - flexi Vlaanderen gedoopt - speelt Albert Heijn in op vragen van de klant en de trend naar gezond eten. In thuisland Nederland zijn er geen soortgelijke plannen. "Daar zijn vleesvervangers al veel meer ingeburgerd", klinkt het.

Albert Heijn - dat 37 supermarkten heeft in Vlaanderen - heeft in de eigen producten ook al de hoeveelheden zout en suikers verminderd. Dat geldt bijvoorbeeld voor brood en de groenten in blik. Er wordt ook minder smaakversterker gebruikt. Met de producenten van A-merken zijn gesprekken opgestart om eveneens minder suikers en zouten te gebruiken. "We willen mensen niet met de vinger wijzen, maar hen wel informeren over bewust eten", aldus Warners.