Albert Heijn haalt 'Extra Gekruide Kip Grillworst' uit de rekken jv

25 juni 2020

18u11

Bron: belga 1 Consument Albert Heijn haalt in samenspraak met het Voedselagentschap 'Extra Gekruide Kip Grillworst' van het merk Zandvliet uit de rekken. De worst bevat mogelijk de bacterie campylobacter.

Het gaat om worst met houdbaarheidsdatum 30 juli 2020 en EAN-code 87244465, die verkocht werd van 19/06 tot en met 25/06. Het product zit verpakt in plastic folie en heeft een gewicht van 225 gram.

In het product is de ziekteverwekkende campylobacter bacterie aangetroffen. Die kan leiden tot maag- en darmklachten, griep, diarree en buikpijn. Wie vragen over gezondheidsproblemen heeft, kan best zijn arts raadplegen.

Albert Heijn vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Daar wordt het vervangen of terugbetaald.