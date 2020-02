Albert Heijn gaat boodschappen aan huis leveren ttr

Klanten van Albert Heijn kunnen binnenkort hun boodschappen aan huis laten leveren. De winkelketen wil tijdens de lente met thuisleveringen starten, te beginnen in de regio Antwerpen. Dat heeft AH vandaag bekendgemaakt.

Online bestellen is nu al mogelijk bij Albert Heijn in België. De boodschappen kunnen nadien aan een afhaalpunt opgepikt worden. Met thuisleveringen gaat de supermarktketen nog een stap verder. Het is de bedoeling dat de dienst na Antwerpen verder uitgerold wordt.

Albert Heijn opende woensdag in Maasmechelen zijn vijftigste winkel in België. De keten, onderdeel van de groep Ahold Delhaize, wil doorgroeien naar honderd winkels.