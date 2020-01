Albert Heijn en Delhaize roepen pindaproducten terug HLA

08 januari 2020

17u18

Warenhuisketen Delhaize roept geroosterde pindanoten, in een verpakking van 500 gram, terug. Ook Albert Heijn haalt 'SMAAKT Bio Fijn Pindakaas 350 gram' uit de rekken. Na analyses is gebleken dat er in beide producten een te hoog gehalte aan aflatoxines inzit.

Delhaize vraagt haar klanten om de geroosterde pindanoten niet te consumeren en terug te brengen naar een verkooppunt. Het gaat om de zakjes met 13 maart 2020 als vervaldatum, lotnummer 9016013 en EAN-code 5400111320045.

Ook de ‘SMAAKT Bio Fijn Pindakaas 350 gram’ van het merk De Smaakspecialist, in een glazen pot, met minimale houdbaarheidsdatum 30/11/2020, lotnummer: L3119310, die verkocht werd bij Albert Heijn van 19-12-2019 tot 31-12-2019, bevat een te hoog gehalte aflatoxines. Albert Heijn vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Daar wordt het vervangen of terugbetaald.

Andere producten van dezelfde assortimenten zijn niet betrokken en kunnen zonder problemen geconsumeerd worden.

Aflatoxine

Aflatoxine is een kankerverwekkende stof die van nature in onder meer pindanoten te vinden is. Noten die bestemd zijn voor menselijke consumptie worden behandeld en gesorteerd waardoor het aflatoxinegehalte in de noten daalt en ze niet schadelijk zijn voor de mens.