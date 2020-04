Al voor bijna 250.000 euro pintjes besteld via Café Courage HAA

09 april 2020

15u43

Bron: Belga 2 Consument Café Courage, de campagne van AB Inbev ter ondersteuning van de horecasector, heeft al meer dan 87.000 bierconsumpties opgeleverd. Goed voor een bedrag van 244.122 euro.

Met de campagne kunnen mensen via www.supportyourbar.be in hun favoriet café of restaurant nu al pintjes voor een bedrag van 2,5 euro bestellen en betalen. Het gaat om Stella Artois, Jupiler, Diekich, Ginette en Jupiler 0.0 procent. Voor elke bestelling doneert AB InBev dezelfde horecazaak een gratis consumptie (met een totaal maximum van 3,6 miljoen pinten). Mensen kunnen op die manier ook een gift doen voor een horecazaak. Momenteel nemen 2.411 horecazaken deel aan de actie.

