Al 8.000 Amerikanen eisen schadevergoeding van producent onkruidverdelger RoundUp sam

23 augustus 2018

23u03

Bron: belga 0 Consument In de VS zijn al zowat 8.000 schadeclaims neergelegd tegen Monsanto, de producent van de populaire onkruidverdelger RoundUp.

Een rechtbank in California veroordeelde Monsanto begin augustus om 289 miljoen euro schadevergoeding te betalen aan een tuinman met terminale kanker die RoundUp had gebruikt. Volgens de rechtbank had Monsanto te weinig gewaarschuwd voor de gevaren.

Monsanto wordt overgenomen door het Duitse Bayer (voor 54 miljard euro). Topman Werner Baumann van de Duitse chemiereus zegt dat eind juli al 8.000 claims waren neergelegd.

De uitspraak van de rechter in Californië heeft het aandeel van Bayer op de beurs doen kelderen. Bayer blijft RoundUp verdedigen en zegt dat tal van wetenschappelijke studies aantonen dat het product niet schadelijk is. De chemiereus hoopt dat een rechter in beroep de uitspraak vernietigt.