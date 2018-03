Action gaat concurrentie aan met sportwinkels SVM

09 maart 2018

14u31

Bron: Belga 0 Consument Action opent de aanval op sportzaken. De budgetwinkelketen verkoopt nu ook sportartikelen en -kleding en ziet die tak als een belangrijke groeimarkt. De sportspullen zullen ook in de Belgische winkels in de rekken liggen.

In de rekken van Action zullen steeds vaker onder meer sportschoenen, yogamatten en fitnessspullen te vinden zijn. Door artikelen relatief goedkoop aan te bieden, worden concurrenten onder druk gezet.

Het afgelopen jaar groeide de omzet van het Nederlandse bedrijf met 28 procent tot ruim 3,4 miljard euro. Volgens een woordvoerster droegen alle bestaande productcategorieën ongeveer gelijk bij aan de verkopen en wordt hetzelfde verwacht van sportartikelen.

243 nieuwe zaken

Winkels van Action die vorig jaar ook al open waren, verkochten ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. "De groei was minder dan een jaar eerder, maar nog altijd bovengemiddeld in de winkelsector", benadrukt de woordvoerster. Het bedrijfsresultaat steeg met een kwart tot 387 miljoen euro.

De omzetgroei kwam vooral door de opening van nieuwe winkels. In totaal werden vorig jaar 243 nieuwe zaken geopend in zeven verschillende landen. De opbrengsten in Frankrijk overtroffen voor het eerst die in het thuisland, ook al zijn er in Nederland nog wel iets meer winkels.

150ste winkel in België

Action heeft nu een kleine 1.100 winkels. Dit jaar komen er naar verwachting meer nieuwe winkels bij dan vorig jaar, vooral in Frankrijk en Duitsland. Verder komen er vier distributiecentra bij, naast de bestaande vier.

In België opende Action eind februari zijn 150ste winkel, in Nieuwpoort. De keten stelt in België naar eigen zeggen ruim 2.400 mensen te werk. Vorig jaar werden in totaal 17 nieuwe winkels geopend en dat zouden er dit jaar ongeveer even veel moeten worden.