Acht tips om komaf te maken met slechte financiële beslissingen: besef wat je uitgeeft, niet wat je bespaart Desiree Hoving

22 oktober 2018

12u48

Bron: de Volkskrant 0 Consument Waarom nemen we op financieel gebied telkens weer de verkeerde beslissingen? Wij zochten het uit en verzamelden acht tips om die slechte gewoonte te veranderen. De belangrijkste: besef wat je uitgeeft, niet wat je bespaart.

“We zijn zo slecht in sparen, dat in ons pensioenplan staat dat we beter maar betrekkelijk jong kunnen sterven”, zegt Jeff Kreisler, via Skype, met gespeeld dramatische blik. De Amerikaan is niet alleen professioneel komiek, maar verhuurt zichzelf ook als serieus spreker en schrijver op het gebied van geld. Dit jaar verscheen het boek ‘Geld en gedrag’, dat hij samen met gedragswetenschapper Dan Ariely schreef. Het grappigst aan de manier waarop we met geld omgaan, zegt Kreisler, is dat we haast nooit van onze fouten leren. We trappen in telkens dezelfde valkuilen: we vallen in katzwijm voor de uitverkoop, kopen dezelfde dure merken en houden aan het eind van de maand geen geld over om te sparen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN