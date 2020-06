AB Inbev opent aanval op Duvel met nieuw bier ‘Victoria’ HR

08 juni 2020

11u05 46 Consument AB Inbev brengt een nieuw, sterk blond bier op de markt. De grootste bierproducent ter wereld koppelt aan ‘Victoria’ een marketingverhaal van een engel die de strijd aangaat met de duivel. Het maakt meteen duidelijk dat de brouwerij frontaal de aanval inzet op Duvel.

Victoria is een blond bier met 8,5% alcohol dat hergist op de fles. In de communicatie die het nieuwe bier van AB Inbev begeleidt, zitten verschillende expliciete verwijzingen naar de duivel. Zo hangt er een verhaal aan vast van de overwinning van aartsengel Sint-Michiel tegenover de duivel, het kwade.

“Dit is gewoon een open aanval”, reageert biersommelier Jeroen Peeters van het Antwerpse café Dr. Beer vandaag in Het Nieuwsblad. “Ze kiezen ook nog eens voor de vroegere naam van Duvel. Iedereen die iets van biergeschiedenis kent, weet dat het ooit ‘Victory Ale’ heette.”

Het is niet de eerste keer dat Duvel concurrentie krijgt. Het iconische sprankelende bier van brouwerij Moortgat is al jaren heer en meester in zijn segment, dat van de blonde speciaalbieren. Anderen willen maar al te graag hun graantje meepikken van dat succes.

Andere concurrenten

Toen Brouwerij Van Honsebrouck het bier Filou op de markt bracht, begon Moortgat zelfs een rechtszaak omdat Filou de smaak en het uitzicht van Duvel te veel kopieerde. Het bier zat ook in een bruin flesje, en had een wit etiket met rode letters. Maar van de rechter kreeg Moortgat geen gelijk.

Ook Hapkin van Alken-Maes, Sloeber van brouwerij Roman en Satan gold van De Block zijn bieren die mikken op het segment waarin Duvel de marktleider is.

