AB InBev gaat Hoegaarden nu ook in Vietnam brouwen

17 mei 2018

15u04

Bron: Belga 3 Consument Brouwreus AB InBev gaat het witbier Hoegaarden ook in Vietnam brouwen. Nu wordt dat nog ingevoerd vanuit België. Dat heeft een lokale topman vandaag gezegd. Het is de bedoeling nog dit jaar te starten met de productie.

Hoegaarden is populair in Azië, dus ook in Vietnam. Door het warme weer wordt het frisse witbier er erg gesmaakt. Ook de zoetere toets sluit aan bij de voorkeur van veel Aziaten. Door het succes wil AB InBev het bier lokaal gaan produceren. "We willen er nog dit jaar mee beginnen", aldus Graig Maclean, commercieel manager van AB InBev in Zuidoost-Azië. Hoegaarden wordt ook al in China gebrouwen.

AB InBev heeft twee brouwerijen in Vietnam: een gloednieuwe brouwerij in de zuidelijke provincie Binh Duong en een tweede eveneens in Binh Duong. Die brouwerij kwam in handen van de brouwgroep door de overname van SAB Miller. Wellicht zal de productie van Hoegaarden in deze tweede brouwerij gebeuren.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois bracht een bezoek aan de pas drie jaar oude brouwerij. Bourgeois is op handelsmissie in het Zuidoost-Aziatische land. Vanavond reist hij weer af naar België.