Aardgasprijzen historisch laag: zo profiteert u er maximaal van Kurt Deman

30 september 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 1 Energie De gasfactuur voor een huishouden met een doorsnee verbruik bedroeg in juli en augustus volgens energieregulator Creg (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) gemiddeld 1.031 euro. Dat is een daling van meer dan honderd euro ten opzichte van juni, waarmee we ook fors onder de prijzen van onze buurlanden duiken.

Het Verenigd Koninkrijk bezat al lange tijd de koppositie als het over de goedkoopste energieprijzen van de ons omliggende landen ging. Dat veranderde ineens afgelopen zomer. Met een gemiddelde jaarfactuur van 1.031 euro betalen we nu minder dan de Britten, die jaarlijks 1.167 euro betalen.

Waarom de lage prijs?

De hogere zonneproductie heeft afgelopen zomer voor een stijgende energievoorraad bij een lagere prijs gezorgd, maar ook in onze buurlanden. De oorzaak van het prijsverschil met Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk moeten we dus elders zoeken.

Onze energieregulatoren ziet er strikt op toe dat de energieleveranciers hun variabele gastarieven afstemmen op de prijsschommelingen op de energiebeurzen. Wanneer de marktprijzen in de zomer dalen, komt dat nadrukkelijk tot uiting op onze aardgasfactuur. België voert bovendien aardgas in vanuit een brede waaier van landen en kanalen. Dat maakt ons minder afhankelijk van de grillen van de energiemarkt. Dat de kloof met Nederland voortdurend vergroot, valt dan weer toe te schrijven aan de hoge heffingen die het land doorvoert. Onze noorderburen willen de eigen gaskraan immers dichtdraaien, na recente aardschokken in de regio Groningen, veroorzaakt door de lokale gaswinning.

Hoe haalt u er voordeel uit?

Vooral wie een variabele tariefformule voor aardgas heeft of heel recent een contract met vaste tarifering afsloot, haalt momenteel voordeel uit die lage prijzen.

De anderen? Die doen er nu waarschijnlijk beter aan om over te stappen van energieleverancier. Veel aanbieders bieden via vergelijkingssites ook nog eens exclusieve kortingen, die een leverancierswissel nog aantrekkelijker maken. Bekijk de extra kortingen op de resultatenpagina van Mijnenergie.be

Een analyse leert ons dat een gezin met een gemiddeld verbruik (23.260 kWh) uit Antwerpen op jaarbasis nu bijvoorbeeld een vast tarief van slechts 833,37 euro betaalt via Essent. Lampiris en Eneco blijven eveneens onder de grens van 900 euro. Aan u om die tarieven eens te vergelijken met wat u op dit moment betaalt.

Of de prijzen historisch laag blijven, valt moeilijk in te schatten. De kans is zeker niet onbestaande dat de aardgasprijs naar de winter toe gewoon opnieuw stijgt. Reden te meer om nu van de daling te profiteren.

