Aardappelprijs zakt volledig in elkaar: 1 euro voor 100 kilogram

29 april 2020

17u45

De coronacrisis zorgt er voor dat de aardappelprijs volledig in elkaar is gezakt. Aardappelen zijn zo goed als niets meer waard. De prijs voor 100 kilogram is ineengestort naar één euro: historisch laag.

Het gaat om de prijs van zogenaamde vrije aardappelen. Dat zijn aardappelen die niet onder contract worden geteeld door de aardappelboer. Ze zijn meestal goed voor een derde van de oogst van de landbouwers, de rest wordt onder contract geteeld.

Normaal zijn vrije aardappelen iets duurder dan contractaardappelen. Voor de coronacrisis gingen ze weg aan ongeveer 20 euro per honderd kilogram. Het was de bedoeling dat die vrije aardappelen rond deze periode op de markt zouden gebracht worden, maar de vraag is als gevolg van de coronacrisis volledig weggevallen.

Het gaat immers om frietaardappelen, maar door het verplicht sluiten van de horeca en het wegvallen van de vele zomerfestivals en evenementen zullen veel minder frietjes worden gegeten.



In de supermarkt liggen aardappelen in de rekken aan 1 à 1,5 euro per kilogram. Dat zijn echter tafelaardappelen, een andere variant dan de vrije aardappelen.

Twee keer per week frietjes

Landbouworganisaties Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond roepen supermarkten en consumenten op lokale producten te kopen en zo de landbouwsector in deze moeilijke tijden te steunen. Romain Cools, hoofd van de aardappeltelersvakbond Belgapom, riep de Belgen eerder al op om hun steentje bij te dragen aan het wegwerken van het aardappeloverschot door nu twee keer per week friet eten, in plaats van één keer. Daarover zal binnenkort een campagne starten met de supermarkten en de organisatie Too Good To Go.

De Belgische aardappelverwerkers schenken nu bovendien tot einde mei elke week 25 ton aardappelen aan de voedselbanken. De landbouwers worden vergoed voor hun producten, omdat zij een overeenkomst voor afname hadden met de verwerkers. Die schenken de aardappelen, maar worden door Vlaanderen wel vergoed voor het wassen en verpakken.

Belgapom becijferde eerder al dat naar schatting 1 miljoen ton aardappelen onverkoopbaar zou zijn door de crisis.

