Aardappelprijs blijft steken op hoogste niveau in jaren HAA

14 november 2019

15u31

Bron: Belga 0 Consument De aardappelprijzen blijven steken op het hoogste niveau in jaren. De aardappelen zijn nu tegenover maart vorig jaar 122 procent duurder. Dat blijkt uit een rapport van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie.

Door de droogte vorig jaar viel de oogst tegen. Dat liet zich voelen in de portemonnee: sinds begin dit jaar betalen consumenten voor aardappelen systematisch elke maand meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

In het derde kwartaal lag de prijs van de aardappelen 5,6 procent hoger dan vorig jaar. In het tweede kwartaal was dat nog 12 procent. In onze buurlanden Duitsland (+24 procent), Frankrijk (19,8 procent) en Nederland (18,2 procent) waren de prijsstijgingen in het derde kwartaal nog forser.



Dit jaar was de aardappeloogst normaal, klinkt het bij landbouworganisatie Boerenbond. Er werd meer geplant en de opbrengst was een stuk beter. De prijzen blijven echter nog hoog, omdat door de regen van de laatste tijd nog veel aardappelen in de grond blijven zitten zijn.