Aantal “vuile diesels” op de Europese wegen blijft stijgen Redactie

18 september 2019

11u44

Bron: IPS 0 Consument Vier jaar na het Volkswagenschandaal is het aantal sterk vervuilende dieselauto’s en bestelwagens op de Europese wegen verder gestegen. Volgens berekeningen van de ngo Transport & Environment rijden nu meer dan 50 miljoen vuile dieselvoertuigen in de EU, waarvan meer dan 2 miljoen in België.

Na het uitbreken van het Volkswagenschandaal eind 2015 is het aantal sterk vervuilende dieselauto’s en bestelwagens op de Europese wegen met maar liefst 74 procent gestegen, blijkt uit de analyse van T&E.

De organisatie combineerde de verkoopcijfers sinds 2008 met de resultaten van emissietests in realistische omstandigheden, die vaak afwijken van de officiële uitstootcijfers. Tot “vuile diesels” worden in het rapport Euro 5 en Euro 6 diesels gerekend met een uitstoot van stikstofoxiden minstens twee maal hoger dan de limiet.

Duitsland

Bijna een vijfde van die diesels (9,9 miljoen) rijdt op de Duitse wegen, gevolgd door Frankrijk (9,8 miljoen) en Groot-Brittannië (8,5 miljoen). België staat Europees op plaats zes met 2,3 miljoen vervuilende diesels.

De Volkswagen Groep is volgens de cijfers van T&E verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van de voertuigen (11,6 miljoen). Renault-Nissan volgt met 8,1 miljoen en de PSA Group met 7,2 miljoen.

De fabrikanten proberen via software-updates wel om de uitstoot te verminderen, maar zelfs als die updates integraal zouden worden uitgevoerd in alle lidstaten, daalt het aantal erg vervuilende diesels in de EU maar met 16 procent, tot 42,5 miljoen voertuigen, zegt T&E.

Winst maximaliseren

De belangrijkste reden voor de verdere stijging is volgens T&E de keuze van de autobouwers om zoveel mogelijk van hun bestaande modellen te verkopen, eerder dan te investeren in schonere alternatieven.

“Het is te gek voor woorden dat het aantal vuile diesels op de Europese wegen nu gestegen is tot meer dan 50 miljoen” zegt Florent Grelier, ingenieur bij Transport & Environment. “Dat komt omdat autobouwers winst hoger stelden dan de gezondheid van de mensen. Regulatoren mogen niet langer een oogje dichtknijpen voor de belangrijkste bron van luchtvervuiling. Ze moeten de autobouwers nu verplichten om schoon schip te maken.”

Volgens de organisatie moeten fabrikanten verplicht worden om de meest vervuilende voertuigen terug te nemen en effectief schoner te maken, zoals dat in de VS gebeurt. En de nationale regulatoren moeten de verdere verkoop van de voertuigen stoppen.