Aantal leefloners zal tegen eind dit jaar met meer dan 6 procent toenemen

18 september 2020

14u35

Het aantal leefloners kan tegen het einde van het jaar toenemen met 6,2 procent. Dat blijkt uit de tweede editie van het monitoringsysteem dat door de Programmatorische Federale Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie (POD MI) en Armoedebestrijding is opgezet.

De toenametrend van het aantal leefloners die initieel bleek uit het eerste rapport van het monitoringssysteem wordt bevestigd door het groter aantal officiële terugbetalingsaanvragen die bij de POD MI werden ingediend. Die aanvragen tonen voorts aan dat de stijging in de cruciale lockdownperiode van maart en april 2020 meer uitgesproken was in Vlaanderen (+7 procent) dan in Brussel (+2,4 procent) of Wallonië (+1,7 procent). Extrapoleren we de beschikbare gegevens van het monitoringsysteem op basis van de gekende seizoensgebonden effecten van de 10 afgelopen jaren, dan zal de leefloonpopulatie in de periode van januari 2020 tot januari 2021 vermoedelijk met maximaal 6,2 procent toenemen.

De studiedienst observeert tijdens de coronacrisis een verschuiving binnen de populatie van het aantal personen met een aanvullend leefloon, naar een volledig leefloon of een leefloon in combinatie met een kleine werkloosheidsuitkering. We treffen hier voornamelijk een kwetsbare groep personen aan die dankzij het OCMW een beperkt inkomen konden halen uit een mini-job in combinatie met een aanvullend leefloon. Deze vormen van integratietrajecten waarbij mensen hun leefloon kunnen aanvullen met het verrichten van enkele uren arbeid met het oog op een re-integratie in de samenleving, werden zwaar getroffen.



Het monitoringssysteem toont aan dat het aantal dringende en niet-dringende medische hulpverleningen waarvoor het OCMW financieel tussenkomt, na de lockdown steeg.

Het aantal dossiers waarvoor het OCMW bemiddelt om onbetaalde facturen te regelen bleef tot mei gestaag toenemen. Vanaf de periode van mei-juni 2020 toont de monitoring een toename van 7,7 procent van de schuldbemiddelingsdossiers.