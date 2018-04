Aantal klachten over online verkoop verdubbeld ARA

06u51 0 Consument Het aantal klachten over online verkoop is vorig jaar gestegen tot 5.535. En dat heeft vooral te maken met... niet geleverde luiers.

We kopen steeds vaker online, maar dat gaat soms ook mis. Twee jaar geleden heeft de Economische Inspectie daarom een meldpunt opgericht, om eventuele wanpraktijken in kaart te brengen en te bestrijden. In 2016 dienden 2.171 mensen een klacht in, maar vorig jaar verdubbelde dat aantal tot 5.535. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot opvroeg bij minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V).

Die stijging heeft vooral te maken met duizenden luiers. Meer dan 2.000 ouders kloegen vorig jaar over de Pamperbox, later Luierbox.be). Die bood een aantrekkelijk jaarabonnement aan, waarbij je maandelijks luiers aan huis geleverd kreeg tegen een scherpe prijs. Of zo werd het toch voorgesteld, want in de praktijk werden de luiers niet of nauwelijks geleverd.

De klachten van het meldpunt werden daarom doorgespeeld aan het parket. De zaakvoerder werd aangehouden wegens oplichting, en momenteel loopt er een groepsvordering die alle gedupeerden verenigd. Wie zelf slachtoffer kan dat melden via meldpunt.belgië.be.