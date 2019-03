Aantal gevallen van phishingfraude verdrievoudigd ttr

12 maart 2019

13u03

Bron: belga 2 Consument Het afgelopen jaar is het aantal gevallen van oplichting via internetbankieren fors gestegen. Er werden 9.747 gevallen van phishing opgetekend. Dat is drie maal zoveel als een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin.

Bij phishingfraude hengelen oplichters naar bankcodes of andere persoonlijke gegevens, door zich voor te doen als een bank, de politie, een telecomoperator, een geïnteresseerde koper op een zoekertjessite, et cetera.

De stijging is volgens Febelfin het gevolg van de werkwijze van de phishingcriminelen. Ze stelen herhaaldelijk kleine bedragen, maar op het einde van de rit is de buit groot. In 2018 gingen fraudeurs op die manier aan de haal met meer dan 8 miljoen euro, tegen 2,5 miljoen euro in 2017.

Laat je niet vangen

Al worden de phishingmails beter, zijn er toch nog enkele kenmerken die verraden dat het om een verdachte mail gaat. Enkele tips.

- Controleer de afzender. Gaat het om een vertrouwd mailadres of niet? Een onduidelijk mailadres dat je niet kent, betekent niet veel goeds.

- Naar waar leiden de links waarop je moet klikken? Als ze je doorverwijzen naar sites waar je gratis gadgets kan winnen, is het dikwijls te mooi om waar te zijn.

- Word je persoonlijk aangesproken? Een algemene of vage aanspreektitel wantrouw je beter.

- Bankinstanties vragen nooit om gevoelige informatie of gegevens via mail te verzenden.

- Moet je met een ongebruikelijke betaalmethode betalen, zoals Paypal en Western Union? Dan neem je best contact op met organisaties zoals het Centrum voor Cybersecurity in België alvorens te betalen.