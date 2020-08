Aanhoudende hitte zorgt ervoor dat zonnepanelen minder opbrengen: “Warmte is een nadeel”

Consument Ondanks de aanhoudende hittegolf produceren zonnepanelen geen uitzonderlijke hoeveelheden energie. Volgens cijfers van stroomnetbeheerder Elia bedroeg het aandeel hernieuwbare energie, dus zonne- en windenergie samen, vorige week 15 procent in de energiemix van ons land, terwijl in de lente veelal hogere aandelen werden opgetekend. “De warmte is dan ook eerder een nadeel, net als de droogte”, zegt Alex Polfliet, oprichter en ex-voorzitter van PV Vlaanderen. Hij vertelt hoe dat komt.

“Het is vooral licht dat belangrijk is bij het proces om zonnestralen in energie om te zetten”, legt Björn Verdoodt uit, woordvoerder van netbeheerder Fluvius. “Warmte zoals nu heeft een negatieve invloed op dat proces. Maar dat wil niet zeggen dat zonnepanelen momenteel geen werk hebben: het is nu gewoon iets minder ideaal.”

“De maanden april en mei zijn altijd beter dan juli en augustus”, zegt Bram Claeys, algemeen directeur van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. “Zo is het vandaag warm, een beetje overtrokken zelfs. En bij echte warmte produceren zonnepanelen altijd iets minder.”

“Zonnepanelen hebben zonlicht nodig, de warmte is eerder een nadeel”, bevestigt expert Alex Polfliet, oprichter en ex-voorzitter van PV Vlaanderen, de koepelvereniging van de zonnepanelensector. “Vanaf 25 graden in de schaduw verliezen de zonnecellen 0,4 procent capaciteit per bijkomende graad.” Een snel rekensommetje leert ons dat bij temperaturen die dezer dagen vlot boven de 35 graden gaan, zonnepanelen dus zo’n 4 procent rendement verliezen. Op hete dakpannen loopt die temperatuur, en dus ook het redementsverlies, nog veel hoger op.

Een tweede factor is de aanhoudende droogte: “Er komt steeds meer stof op de zonnepanelen en dat heeft ook een invloed op hun werking. Het zou dus eens goed moeten regenen”, zegt Polfliet. Op het dak kruipen en beginnen afstoffen, raadt hij af. “Afstoffen kan zonnepanelen beschadigen, dus niet doen”, luidt het advies.

Piek tussen 29 juni en 5 juli

In het voorjaar klom het aandeel hernieuwbare energie regelmatig boven de 20 procent, soms zelfs tot boven de 25 procent. Maar na een piek van 29 procent in de week van 29 juni tot 5 juli bleef het aandeel in juli steeds steken onder de 20 procent. En ondanks de hittegolf die vorige week van start ging, bleef het aandeel ook vorige week dus beperkt tot 15 procent. Volgens Elia zijn zonnepanelen in de zomer doorgaans goed voor 70 procent van de hernieuwbare energie, in de winter is dat omgekeerd.

Ook uit de online stroomvoorspeller van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat de productie van zonnepanelen momenteel geen hoge toppen scheert. Zo was voor deze maandag voorspeld dat zonne-energie alleen in 11 procent van de totale dagvraag zou voorzien. Voor dinsdag is dat 8 procent. Op 28 mei was dat nog 16,6 procent.

