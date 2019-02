Aandeel dieselwagens in Europa fors gezakt HA

07 februari 2019

09u00

Bron: Belga 0 Consument Van alle nieuwe auto's die vorige jaar in de Europese Unie werden ingeschreven, reed 35,9 procent op diesel. Dat is een pak minder dan de 44 procent in 2017, zo blijkt uit cijfers van de Europese automobielfederatie ACEA.

Mensen kozen in de plaats vooral voor benzine, terwijl elektrische en hybride wagens een niche blijven.

Benzinewagens waren vorig jaar goed voor 56,7 procent van de inschrijvingen, tegen 50,3 procent in 2017. Elektrische wagens waren goed voor 2 procent, tegen 1,5 procent in 2017. Hybride elektrische wagens waren goed voor 3,8 procent (2,8 procent in 2017) van de vloot nieuwe wagens op de Europese wegen.



De propere wagens blijven dus vrij marginaal, maar de populariteit groeit wel aanzienlijk. ACEA stelt vast dat in het vierde kwartaal de inschrijvingen van auto's met alternatieve aandrijving met 21,1 procent stegen. De elektrische wagens bereikten daarbij met 33,1 procent het hoogste groeicijfer.