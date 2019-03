Exclusief voor abonnees Aan welke spaarrekening verdien je geld? Zo maak je de juiste keuze Dries Van Damme

28 maart 2019

10u00

Bron: Content redactie 0 Consument Dat de rente op spaarboekjes laag staat, is geen nieuws meer. Maar de ene rekening is de andere niet. Zo heeft NIBC net bekend gemaakt dat het de rente van zijn Flex-spaarrekening optrekt naar 0,60%. Aangezien het een niet-gereglementeerde spaarrekening is, houd je een mooie nettorento van 0,42% over. En zo zijn er meer. Waar vind je de rekening die jouw spaargeld het meest doet renderen?

De reden waarom zo veel mensen zo veel geld op spaarboekjes blijven zetten is eigenlijk heel simpel: flexibiliteit. Je zet er vandaag geld op, volgende week kan het er weer af. De rente is toch een beetje hoger dan die op de zichtrekening. Zo is het spaarboekje ideaal als back-up voor onvoorziene omstandigheden of als virtueel spaarvarken voor geplande investeringen. Maar welke rekening sluit het beste aan bij je noden?

