Aan deze regels moeten klanten zich houden wanneer winkels weer opengaan maandag

06 mei 2020

15u40 0 Consument De Nationale Veiligheidsraad heeft zoals verwacht het licht op groen gezet voor de heropening van de niet-essentiële winkels vanaf 11 mei. Verwacht u niet aan een winkeluitje zoals u voor de coronacrisis gewend was: winkels mogen maar één klant per tien vierkante meter ontvangen en consumenten worden aangeraden om neus- en mondbescherming te dragen. Een overzicht van de maatregelen.



Net als in de supermarkten is slechts één klant per tien vierkante meter toegelaten. “Voor kleinere winkels zijn er uitzonderingen”, zei premier Sophie Wilmès op de persconferentie na de Veiligheidsraad. Wat die precies inhouden, is nog niet duidelijk.



Klanten mogen maximaal een halfuur in een winkel blijven en ook daar blijft de afstandsregel van anderhalve meter gelden.

Bescherming

Het dragen van neus- en mondbescherming, zoals een mondmasker of een alternatief in stof, wordt “sterk aangeraden”. Het is dus niet verplicht, maar omdat het in sommige winkels niet eenvoudig is om de controle op het aantal mensen te behouden, worden mondmaskers wel sterk aangeraden, verduidelijkte viroloog Marc Van Ranst het advies.



Het is essentieel dat de heropening van de niet-essentiele zaken “geen massa-effect creëert”, benadrukte Wilmès. Met andere woorden: een stormloop moet vermeden worden. Of zoals minister van Werk Nathalie Muylle het uitdrukte bij VTM NIEUWS: “Het mag geen funshoppen worden”.

Naar de winkel gaan, moet daarom alleen gebeuren, met uitzondering voor kinderen jonger dan 18 jaar. Zij kunnen begeleid worden door een ouder. Ook mensen die hulp nodig hebben, mogen beleid worden. Winkelen is voorts enkel toegestaan in de omgeving van uw woonplaats of werkplek.

“Gezond verstand”

“Wij rekenen op uw gezond verstand”, ging Wilmès verder. Wanneer het ergens druk is, wordt aangeraden rechtsomkeer te maken en op een later tijdstip terug te keren, aldus nog premier. “De autoriteiten zullen controleren of de maatregelen nageleefd worden.”

Excursies, toeristische activiteiten en mobiele markten blijven ten slotte verboden. Markten op afgesloten plaatsen mogen wel plaatsvinden als lokale besturen dat toelaten.

