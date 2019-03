8 tips om deze lente nog meer energie te besparen Kurt Deman

20 maart 2019

08u30

1. Laat de zon binnen

Zonnestralen brengen extra licht en warmte in huis. Open dus ’s morgens alle gordijnen en lamellen zodat de zon – de aangenaamste en vooral goedkoopste energieleverancier – de hele dag door haar werk kan doen.

2. Houd een lenteschoonmaak

De lenteschoonmaak is niet ieders favoriete activiteit, maar voor een keertje moet het kunnen. Bovendien bespaart u er ook nog eens energie door. Door de diepvries te ontdooien, verwijdert u een ijslaag die het rendement van uw toestel reduceert. Het stof wegnemen rond ventilatieroosters krikt uw energie-efficiëntie op.

3. Laat uw wasgoed buiten drogen

De droogkast geldt als één van de grootste energievreters in uw woning. Op zonnige dagen kiest u er daarom best voor om de was in de lentelucht te drogen. U bespaart heel wat energie en geniet van een lentefrisse garderobe.

4. Pas uw verwarming aan

De zon brengt warmte in uw woning, dus u hoeft de verwarming overdag niet altijd meer in te schakelen. Laat de verwarmingsketel een paar uurtjes minder werken en pas uw thermostaat op tijd aan in functie van het nieuwe seizoen.

5. Kies voor hernieuwbare energie

Zonnepanelen, zonneboilers en warmterecuperatie: het zijn stuk voor stuk vormen van hernieuwbare energie met de zon als leverancier. Wacht dus niet tot het einde van de zomer als u toch al van plan was om duurzame investeringen te doen.

6. Verlucht uw woning

Het ventileren en verluchten van uw woning draagt bij tot een gezonde luchtkwaliteit in huis. Bovendien voorkomt u er vervelende vochtproblemen mee. Een vochtige woning is trouwens veel moeilijker om behoorlijk opgewarmd te krijgen.

7. Kies voor de fiets

Even naar de supermarkt of de kinderen afhalen van school? Laat alle smoesjes achterwege en verplaats u zo veel mogelijk met de fiets. U bespaart niet alleen brandstof, maar investeert ook in een betere conditie.

8. Evalueer uw energiefactuur

Een nieuwe lente, een nieuwe energieleverancier? Dat is misschien wel aangewezen wanneer u uw huidige verbruik vergelijkt met de andere tarieven op de markt. Nestel u even op het lenteterras en bekijk online of u niet elders goedkoper af bent.

