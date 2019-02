763 bankkantoren sloten in 2018 de deuren mvdb

27 februari 2019

13u24

Bron: Belga 0 Consument Eind vorig jaar waren er in België 763 bankkantoren minder dan een jaar eerder. Maar met 5.133 kantoren hebben we er nog steeds veel in vergelijking met andere Europese landen, zo blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin.

Het aantal bankkantoren zit al jaren in dalende lijn, maar in 2018 was de daling meer uitgesproken dan daarvoor. "Er speelt een effect van het verhaal rond Record Bank en ING", zegt Febelfin-topman Karel Van Eetvelt. Record Bank werd vorig jaar geïntegreerd in het ING-netwerk en daarbij zijn kantoren gesneuveld.

Maar toch blijft België nog steeds een land met veel bankkantoren. "Per miljoen inwoners is er in Europa maar een land met meer fysieke contactpunten: Spanje", merkt Van Eetvelt op. België telt 555 bankkantoren per miljoen inwoners, Spanje 591. Aan het andere uiteinde van het spectrum zit Nederland, met 98 kantoren per miljoen inwoners.

Stapje voor stapje

Zijn er dan te veel kantoren in België? Van Eetvelt vindt van niet. "We zitten in een evolutie. De Belgische bankensector is vrij specifiek en zit tussen noord en zuid in Europa. In het noorden zie je een veel snellere keuze voor het digitale verhaal. Het zuiden blijft lang hangen in het klassiekere verhaal. Bij ons zie je dat banken klanten proberen te volgen en stapje voor stapje evolueren."

"Maar er wordt wel nagedacht over hoe we ons vastgoed toch nog op een goeie manier kunnen inzetten", gaat Van Eetvelt verder. "Je ziet een aantal banken evolueren naar kantoren waar geen mensen meer zijn, maar waar je wel nog verrichtingen kan doen. Ook dat is een evolutie die typisch is voor België."

Samen met de kantoren neemt ook de werkgelegenheid in de sector al een tijdje af. Vorig jaar telden de banken nog 51.237 werknemers. Dat zijn er bijna duizend minder dan in 2017. Tien jaar geleden werkten nog meer dan 62.000 mensen voor de banken in ons land.