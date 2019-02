737 euro betalen voor een zichtrekening? Dit zijn de gratis alternatieven Sven Vonck

28 februari 2019

08u00

Consument Als u nog veel manuele verrichtingen uitvoert, kunnen de jaarlijkse kosten van sommige zichtrekeningen oplopen tot enkele honderden euro's. En dat terwijl er echt wel gratis alternatieven te vinden zijn.

Een zichtrekening vinden waar u geen torenhoge kosten betaalt is weer wat moeilijker geworden. De voorbije weken verdwenen er opnieuw twee: de ING Lion Account en de E-Account van Deutsche Bank. ING rekent nu 0,5 euro aan voor elke geldafhaling aan de automaat van een andere bank. Klanten van Deutsche Bank krijgen dan weer 8 euro per trimester aangerekend (of 32 euro per jaar). Hun rekening blijft wel gratis voor klanten die minstens 10.000 euro hebben staan bij de bank, of die het voorbije jaar intekenden op een beleggingsproduct.

Traditioneel gebruik

Bent u een ‘traditionele gebruiker’ (u hebt geen behoefte aan online banking, u wil wel een bankkaart maar geen kredietkaart)? Dan resten er u momenteel nog maar twee gratis zichtrekeningen : de Girorekening van Argenta en de zichtrekening van Bank de Kremer. Argenta is de enige bank met een uitgebreid kantorennetwerk. Bank de Kremer heeft slechts zes kantoren (in Berchem, Gent, Hasselt, Mechelen, Schoten en Turnhout) en zal daardoor meestal geen goede optie zijn als u nog veel verrichtingen doet in het eigen bankkantoor. In een dergelijk pakket haalt u maandelijks vier keer geld af aan de automaat van de eigen bank en een keer per maand aan de automaat van een andere bank. Elke maand gebeuren er nog 15 overschrijvingen op papier, naast drie overschrijvingen via domiciliëring.

Online banking

Maakt u eerder gebruik van online banking? Dan zijn er wel veel gratis alternatieven. U krijgt een bankkaart en een kredietkaart, haalt maandelijks zes keer geld af aan de automaat van de eigen bank en een keer bij een andere bank. 20 overschrijvingen gebeuren volledig online en maandelijks gebeurt er één overschrijving via domiciliëring.

Beantwoordt zoiets perfect aan uw noden, dan kan u terecht bij Keytrade Bank, Bank de Kremer, Argenta, CBC en Europabank. Op CBC na is bij elk van deze banken ook de tweede kredietkaart gratis. Bij CBC kost een bijkomende kredietkaart wel 12 euro per jaar.

Van gratis naar duur

Kies vooral een zichtrekening die aansluit bij uw persoonlijke profiel. Vergelijk dus altijd de tarieven van de verschillende zichtrekeningen op basis van uw eigen noden en gebruik. Veel papieren overschrijvingen gebruiken, kan kostelijk worden. Zo bedraagt de jaarlijkse eindafrekening van de Comfort-rekening van Nagelmackers 120 euro voor het onlineprofiel en maar liefst 737,4 euro voor de traditionele gebruiker. Alleen al de 15 papieren overschrijvingen per maand kosten u jaarlijks 653,4 euro.

