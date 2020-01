7 vuistregels voor de beginnende belegger Sven Vonck

21 januari 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Op de beurs kan u met uw spaarcenten een hoger rendement realiseren. Maar als beginnende belegger houdt u best enkele vuistregels in het achterhoofd.

1. Gebruik enkel geld dat u kan missen

Aan beleggingen zijn altijd risico’s verbonden. Ga er dus altijd van uit dat uw investering in rook kan opgaan. Een goede risicospreiding kan de risico’s al beperken, maar het is altijd mogelijk dat de koersen van aandelen of beleggingsfondsen helemaal in het rood gaan door een beurscrisis. Op zich is dat niet noodzakelijk een probleem, zolang u maar de tijd heeft om de crisis uit te zitten en geduldig te wachten tot de aandelen of beleggingsfondsen de verliezen weer te boven komen. Die luxe kan u zich alleen maar veroorloven wanneer u het kapitaal van uw beleggingsportefeuille niet nodig hebt voor bijvoorbeeld de aankoop van een wagen of de aankoop van een huis. Want anders dreigt u uw investeringen op een ongunstig moment en dus met verlies te moeten verkopen. Bekijk hier een overzicht van de rendementen van de periodieke beleggingsplannen van de banken.

2. Mik op een periode van minstens 10 jaar

Als belegger rent u geen sprint, maar loopt u een marathon. Beleggen doet u met het oog op de lange termijn en daarbij houdt u best een horizon voor ogen van 10 jaar en liefst nog langer. Zo’n lange horizon is nodig omdat aandelenkoersen niet in een rechte lijn naar omhoog gaan. Op de lange termijn ligt het rendement van aandelen opvallend hoger dan dat van een gewone spaarrekening, maar dat neemt niet weg dat er ook jaren kunnen zijn dat de aandelenkoersen fors in het rood gaan. Over een langere periode worden die verliezen uitgevlakt, maar daar gaat wel enige tijd over.

3. Weet wanneer u wakker ligt

Het is verleidelijk om het hoogst mogelijke rendement op te zoeken voor uw spaarcenten. Maar weet ook dat potentieel hogere rendementen onvermijdelijk ook hogere risico’s inhouden. Blijf dus trouw aan uw eigen risicoprofiel. Ligt u gemakkelijk wakker van geldzaken, dan zal een aandelenportefeuille u vermoedelijk slapeloze nachten bezorgen op een moment dat de aandelenkoersen in het rood gaan. In dat geval kiest u beter niet voor beleggingen in aandelen, maar eerder voor obligaties of andere vastrentende producten.

4. Beleg via fondsen

De samenstelling van een gespreide beleggingsportefeuille is voer voor specialisten of voor wie daar zelf veel kennis over heeft. Wie een deel van zijn spaarcenten aan het werk wil zetten op de beurs, kiest daardoor in de meeste gevallen best voor een beleggingsfonds. Daarmee investeert u in één klap in een groot aantal verschillende aandelen, obligaties of andere beleggingen. Bovendien beheert een professional het fonds, waardoor u zelf geen moeilijke beslissingen moet nemen. U doet er wel goed aan om uw beleggingskapitaal te spreiden over meerdere fondsen, zodat uw beleggingsrendement niet afhankelijk is van slechts één fonds.

5. Spreid ook in de tijd

Hebt u een aanzienlijke som waarmee u naar de beurs wil gaan? Dan stort u die beter niet in een keer in een beleggingsfonds maar spreidt u die investering in de tijd, bijvoorbeeld door maandelijks een vaste som te investeren. Zo loopt u geen risico om al uw centen te beleggen net voor een beurscrisis. Bovendien zorgt een periodieke beleggingsaanpak ervoor dat u zowel aandelen koopt wanneer de koersen stijgen (en aandelen dus duurder worden), maar ook dat u aandelen koopt wanneer de koersen dalen (en aandelen dus goedkoper worden).

6. Start een beleggingsplan

Zowel beginnende als meer ervaren beleggers kunnen ervoor kiezen om een beleggingsplan op te starten. Zowel traditionele banken (waaronder de grootbanken BNP Paribas Fortis, Belfius, ING en KBC) als internetspelers (zoals Evi, MeDirect en Easyvest) bieden dergelijke plannen aan. Het zijn beleggingsportefeuilles met daarin verschillende beleggingsfondsen die aansluiten bij uw risicoprofiel. Daarin kan u vervolgens periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een vast bedrag storten. Meestal kan dat al vanaf 25 à 50 euro per maand, waardoor het een hele laagdrempelige manier is om te beginnen beleggen. De rendementen kunnen wel sterk verschillen, zo leert het rendementsoverzicht van Spaargids.be. De tien best presterende beleggingsplannen leverden de voorbije vijf jaar een jaarlijks rendement van 4,53 tot 8,67 procent.

7. Vermijd hoge kosten

Kosten nemen een hap uit een beleggingsrendement, tracht die dus zo veel mogelijk te beperken. De meeste banken rekenen al meteen instapkosten aan wanneer u investeert in een beleggingsfonds. Meestal schommelen de instapkosten rond 2 à 3 procent, al liggen die voor sommige fondsen nog veel hoger. Sommige banken (zoals MeDirect) rekenen geen instapkosten aan voor het merendeel van hun fondsenaanbod, wat voor de belegger al een serieuze besparing kan opleveren).

