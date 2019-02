7 van 18 geteste speelgoedjes voor peuters blijkt onveilig NLA

07 februari 2019

15u13

Bron: Belga 0 Consument Na een controlecampagne van de FOD Economie zijn zeven van de achttien onderzochte speelgoedjes voor kinderen onder 3 jaar van de markt gehaald uit veiligheidsoverwegingen. Slechts vier van alle gecontroleerde speeltjes bleken volledig in orde. Dat meldt Minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V). De speeltjes bevatten te kleine onderdelen die jonge kinderen konden inslikken.

"De Economische Inspectie voert op regelmatige basis onderzoek naar de veiligheid van speelgoedartikelen. Er wordt nagegaan of ze geen schadelijke chemische stoffen bevatten, of kleine onderdelen die voor verstikkingsgevaar zorgen. Wanneer er een veiligheidsrisico is, worden de artikelen onmiddellijk van de markt gehaald en/of teruggeroepen bij de consument", licht de minister toe.

Van de achttien gecontroleerde speelgoedjes, bevatten er zeven te kleine onderdelen die los konden komen en konden worden ingeslikt door jonge kinderen. De speelgoedjes werden van de markt gehaald en teruggeroepen bij de consument. Via het Europese Rapex-systeem werden ook andere landen op de hoogte gebracht, zodat hun consumentendiensten de nodige maatregelen konden nemen.

Naast een technische controle kregen de producten ook een administratieve controle. Veertien producten, waaronder de zeven met technische tekortkomingen, vertoonden administratieve tekortkomingen. Zo was bij twaalf speelgoedjes de waarschuwing ‘Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar' onterecht aangebracht. Het speelgoed was namelijk wel bestemd voor deze doelgroep. Daarnaast was de EG-verklaring van Overeenstemming voor één product niet beschikbaar en was de inhoud bij acht andere producten niet volledig of niet correct. De technische documentatie was niet beschikbaar in één geval en niet volledig in tien andere gevallen.