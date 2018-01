Huurverzekering Gesponsorde inhoud 7 tips om van je buren ook vrienden te maken Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

“Beter een goede buur dan een verre vriend”, wordt wel eens gezegd. In tegenstelling tot je vrienden kun je ze wel niet kiezen, die buren. Hoe zorg je voor een goede verstandhouding en – wie weet – zelfs een warme vriendschap? Deze 7 tips zetten je op weg!

1. Goede communicatie = een goed begin

Plan je werken in of aan je woning? Drop dan vooraf een briefje in de bussen van je buren om hen op de hoogte te brengen. Zo vermijd je klachten over overlast. Hetzelfde geldt voor (luide) feestelijkheden. Verwittig je buren even als je veel gasten en/of lawaai verwacht. Of beter nog: nodig hen uit om gezellig mee te feesten!

Is de situatie omgekeerd en maken je buren het zo bont dat je nachtrust eronder lijdt? Schakel dan niet meteen de politie in, maar ga eerst even zelf vragen of het wat stiller kan.

2. Help een handje

Zie je de buurvrouw knoeien met twee peuters en drie zakken vol zware boodschappen? Geraakt je bejaarde buurman moeilijk geparkeerd? Steek even de straat over en een handje toe. Ook een postpakketje aannemen of de dorstige gevelplant van je buur wat water geven, zijn kleine gebaren die erg gewaardeerd worden. Je moeite zal zeker beloond worden als je zelf eens hulp nodig hebt.

3. Bouw eens een straatfeestje

Een straatfeest doet wonderen tegen de verzuring en je leert je buren beter kennen. Veel geld of moeite hoeft het allemaal niet te kosten. Heel wat gemeenten moedigen zulke initiatieven zelfs aan met financiële steun, gratis animatie en bruikleen van tentjes en tafels. Organiseer een hapje en een drankje, en voor je het weet heb je er een hoop nieuwe vrienden bij.

4. Respecteer je buren, respecteer de muren

Muren zijn heilige grenzen tussen buren. Dat geldt zowel voor binnen- als buiten- en tuinmuren. Hebben je planten of bomen de neiging om op bezoek te gaan bij je buur? Snoei ze dan regelmatig bij, zodat jouw groen next door geen zonlicht wegneemt of voor bladeroverlast zorgt. Plaats ook geen fietsen of afval voor de gevel van je buren zonder op voorhand toestemming te vragen.

5. Ssssst… het is 22u

Misschien ben jij een nachtuil, maar is je buur een vroege vogel. Bioritmes verschillen. Probeer de basisregel te respecteren: geen lawaai na 22u. Ga dus niet nog een potje stofzuigen of vloeren schuren rond middernacht en hou in de late uurtjes ook het volume van tv of muziek binnen de perken.

Woon je in een appartementsgebouw? Dan weet je zelf ook dat een appartement nog nét iets meer gehorig is. Binnenshuis op kousenvoeten rondlopen is gezellig, én je onderbuur zal het zeker ook appreciëren.

6. Sharing is caring

Bij de buren aankloppen voor een ei of wat zout: het is een klassieker. Maar er zijn nog veel meer spullen die buren vlot aan elkaar kunnen uitlenen. Denk bijvoorbeeld aan een ladder, een tentje voor een tuinfeest of gereedschap. Bezorg alles wel tijdig en in één stuk terug. Heb je zelf iets in huis dat je buur kan gebruiken, bied dan aan om het even uit te lenen.

7. Hou je huisdieren in toom

Of je nu de trotse eigenaar bent van een geweldige hond, een snoezige poes of een nest parkieten: let erop dat jouw huisdier geen geluids- of geuroverlast veroorzaakt. Train je kat om op de kattenbak te gaan en niet in het bloemperk van de buren. Maak de kattenbak ook regelmatig schoon, zodat er geen onaangename aroma’s in en door de muren kruipen.

Nog één extra laatste gouden tip: steeds vaker verenigen bewoners van hetzelfde gebouw of dezelfde straat zich in Facebook- of Whatsappgroepjes. Lekker makkelijk om problemen en vragen te delen, maar ook om samen leuke activiteiten te organiseren!

