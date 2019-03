7 belangrijke dingen die je moet weten voor de aankoop van een elektrische fiets Johan Van Geyte

21 maart 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Zowat de helft van de nieuwe fietsen die momenteel in ons land worden verkocht, zijn elektrisch. Goedkoop zijn ze nog steeds niet, dus we zochten even uit waar u het meest op moet letten bij aankoop.

1. Goedkope leningen

Bij KBC betaalt u op een fietslening 0,80 procent aan intresten. Voor een krediet van 1.500 euro dat u in 2 jaar wil terugbetalen, moet u er 24 maanden lang telkens 63,02 euro aflossen. Dat betekent dat u bovenop uw geleend kapitaal slechts 12,49 euro aan intresten betaalt. Bij Belfius kost de fietslening 0,99 procent, bij Argenta 1,49 procent. Dat geeft voor hetzelfde voorbeeld afbetalingen van respectievelijk 63,14 euro en 63,46 euro.

2. Bijstand

Pech onderweg? Met een klassieke fiets zijn de mankementen meestal eenvoudig te herstellen. Bij een elektrische fiets is dat minder evident. Daarom ontwikkelden de verzekeringsmaatschappij en pechverhelpingsdiensten diverse bijstandsformules. Zo biedt VAB voor 45 euro per jaar aan een alleenstaande fietser (75 euro voor een koppel, 99 euro voor een heel gezin) de garantie dat u in de hele Benelux 24/7 wordt geholpen met een lekke band, een platte batterij of andere ongemakken. Als u niet ter plaatse kan geholpen worden, wordt u naar uw bestemming gebracht.

3. Diefstalverzekering

Zeker als u een duurdere fiets koopt, is een verzekering tegen diefstal interessant. Bij Allianz vindt u er een voor 55 euro per jaar. Opgelet: u moet wel degelijk kunnen bewijzen dat de fiets een slot had - met de aankoopfactuur van het slot in kwestie - en dat de fiets werd vastgemaakt aan een vast object. Veel verzekeringsmaatschappijen hanteren verder een ouderdomslimiet voor het afsluiten van de eerste diefstalverzekering. Die varieert van enkele maanden tot drie jaar.

4. Aansprakelijkheidsverzekering

Als u een fiets koopt met elektrische trapondersteuning tot 25 km/u, dan bent u op zich niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Rijdt u iemand aan, dan bent u wel degelijk aansprakelijk en dan moet u de betrokkene vergoeden voor lichamelijke en materiële schade. Bij de meeste maatschappijen is de dekking van fietsongevallen inbegrepen in de familiale polis (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gezin), maar verifieer dat wel even.

5. Eigen schade

Die verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alleen de schade die u berokkent aan anderen, maar u kunt natuurlijk zelf ook schade lijden bij een ongeval. Wil u die ook verzekerd zien, dan moet u hiervoor een extra polis ‘persoonlijke schade’ af te sluiten.

6. Leasing

Wil u een absoluut gebruikerscomfort, dan is een fietsleasing aangewezen. U betaalt dan bijvoorbeeld gedurende 36 maanden een vast bedrag dat de financiering van de fiets omvat, maar ook een omniumverzekering tegen diefstal en schade, 24/7 bijstand en een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Na die periode koopt u de fiets tegen de restwaarde of geeft u hem terug aan de leasingmaatschappij.

7. Voordelen

Los van de risico’s en de kosten, heeft zo’n elektrische fiets ongelofelijk veel voordelen. U kan zich vlot én goedkoop verplaatsen - ook als u niet zo’n goede conditie hebt. Als u de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer, is er meestal een tegemoetkoming van uw werkgever. Werkgevers mogen hun werknemers in 2019 tot 0,24 euro per kilometer betalen, zonder dat u daarop sociale lasten of belastingen moeten afdragen. Anders gezegd: de werkgever betaalt uw fiets van 1.500 euro integraal terug als u 6.250 km fietste. Gespreid over 220 werkdagen per jaar komt dat neer op 28 km per dag, of ‘maar’ 14 km per dag, indien u de inspanning spreidt over twee jaar.

