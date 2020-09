6 zaken die u hoort te weten over uw spaarrekening Sven Vonck

22 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het is povertjes gesteld met de financiële kennis van veel Belgen. Uit een onderzoek van Intrum eind vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat 40 procent amper in staat was om bepaalde financiële termen aan de juiste definitie te koppelen. Het is povertjes gesteld met de financiële kennis van veel Belgen. Uit een onderzoek van Intrum eind vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat 40 procent amper in staat was om bepaalde financiële termen aan de juiste definitie te koppelen. Spaargids.be belicht 6 spaartermen die u zéker zou moeten kennen.

1. Basisrente

Voor het geld dat u op een spaarrekening zet, krijgt u van de bank een rentevergoeding. Die bestaat uit twee onderdelen. De eerste is de basisrente. Die krijgt u voor elke dag dat het geld op de spaarrekening staat en wordt één keer per jaar uitbetaald. Opgelet: uw bank mag die basisrente op elk moment wijzigen.

2. Getrouwheidspremie

Spaarders krijgen bovenop de basisrente ook een zogenaamde getrouwheidspremie. Maar die krijgt u enkel voor de bedragen die gedurende twaalf maanden onafgebroken op de spaarrekening blijven staan. Op het moment van de storting wordt de getrouwheidspremie ook vastgeklikt voor 12 maanden: voor die storting kan de bank de getrouwheidsrente dus niet aanpassen. De opgebouwde getrouwheidspremie wordt vier keer per jaar uitbetaald, telkens aan het begin van elk nieuw kwartaal.

3. Roerende voorheffing

Op intresten betaalt u belastingen, dat is de zogenaamde roerende voorheffing. De intresten op spaarrekeningen zijn echter vrijgesteld van roerende voorheffing, tot een jaarlijkse renteopbrengst van 990 euro per persoon. Staat de spaarrekening op naam van twee gehuwde of wettelijk samenwonende partners, dan geldt een vrijstelling tot 1.980 euro per jaar.

Als de intresten het grensbedrag overschrijden, dan zal de bank 15 procent roerende voorheffing inhouden op het gedeelte dat het grensbedrag overschrijdt.

Om even een idee te geven aan de hand van een voorbeeld: een spaarrekening met een rentevergoeding van 0,11 procent (van toepassing op het merendeel van de spaarrekeningen) levert pas 990 euro op aan intresten als er 900.000 euro opstaat.

4. Niet of wel gereglementeerd

De vrijstelling van roerende voorheffing geldt enkel voor de gereglementeerde spaarrekeningen. Die voldoen aan enkele wettelijke vereisten. Ze moeten onder meer zowel een basisrente als een getrouwheidspremie aanbieden.

Maar er zijn ook spaarrekeningen die bijvoorbeeld enkel een hoge basisrente aanbieden en geen getrouwheidspremie. Dat zijn de niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Op de renteopbrengst betaalt u vanaf de eerste euro 30 procent roerende voorheffing. Een niet-gereglementeerde spaarrekening met een brutorente van 1 procent, levert in werkelijkheid dus maar 0,7 procent op.

5. Inflatie

Inflatie is een economische term die de prijsstijging weergeeft van producten en diensten. Denk aan een brood dat tien jaar geleden 1 euro kostte en nu 2.

Waarom is dat relevant voor spaarders? In een ideale wereld ligt de opbrengst van uw spaarcenten hoger dan de inflatie. Zo bedraagt de inflatie in augustus 0,82 procent: de gemiddelde prijzen zijn de voorbije 12 maanden 0,82 procent gestegen. De meeste spaarrekeningen leveren dus wel maar een rentevergoeding op van 0,11 procent. Spaarders verliezen dus koopkracht, want de opbrengst van hun spaarcenten kan de stijgende levensduurte niet bijbenen.

6. Automatische spaaropdracht

Met een automatische spaaropdracht zorgt u ervoor dat er op geregelde tijdstippen - bijvoorbeeld maandelijks of elk kwartaal - automatisch geld wordt overgeschreven van uw zicht- naar uw spaarrekening. Daarbij kan u kiezen voor een vast bedrag: bijvoorbeeld telkens 50, 100, 200, 500 euro,...

Bij veel banken is het ook mogelijk om te kiezen voor een variabel bedrag. Dan geeft u aan hoeveel geld er minimum op de zichtrekening moet staan. Op de gekozen tijdstippen wordt dan enkel het bedrag overgeschreven dat de gekozen minimumgrens overschrijdt.



