6 mythes over uw energieverbruik die u beter niet gelooft

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Hoe kunnen we ons elektriciteitsverbruik beperken? Daar bestaan nog altijd een paar hardnekkige misverstanden rond. Hoog tijd dus om die mythes te ontkrachten en – waar mogelijk – tegelijk de factuur te verkleinen.

Misverstand 1: Een lader in het stopcontract verbruikt niks

Een doorsnee gezin verbruikt gemiddeld 3.166 kWh elektriciteit per jaar. Dat kost ongeveer duizend euro. Tot een tiende van dat elektriciteitsverbruik is te wijten aan sluipverbruik, afkomstig van onder meer tv’s, modems en decoders. Een lader die ongebruikt in het stopcontact zit, valt omwille van de aanwezige transformators eveneens onder die categorie. Verwijder de lader dus na elke laadbeurt uit het stopcontact.

Misverstand 2: Met de digitale meter krijg ik meer inzicht

Binnenkort zal elke woning in Vlaanderen uitgerust zijn met een digitale meter. De zogenaamde slimme meter vervangt het toestel met draaimeter. Toch is die meter nog niet echt slim. U moet hem voorlopig via een app zelf uitbreiden om uw energieverbruik in kaart te brengen.

Misverstand 3: Aan mijn energiefactuur kan ik niks veranderen

Die stelling geldt enkel voor de vastgelegde factoren als heffingen en taksen. Het luik van de elektriciteitsprijs kunt u wel beïnvloeden. Dat lukt best door uw huidige energiefactuur naast de marktprijs te leggen. Het mogelijke voordeel bedraagt al snel meer dan honderd euro. Overstappen gebeurt snel en eenvoudig.

Misverstand 4: Een diepvries vult u best niet helemaal, zodat de lucht kan circuleren

Het vraagt minder energie om een volle vriezer te koelen dan een lege. Wanneer er weinig in uw diepvriezer steekt, vormt zich een ijslaag op de wanden. Per ijslaag van twee millimeter zal de diepvriezer ongeveer tien procent meer energie verbruiken. Om dat te voorkomen, vullen sommige prijsbewuste consumenten de lege holtes op met piepschuim. Een (over)volle koelkast verbruikt volgens sommige experts dan weer wel meer stroom dan een half gevulde, omwille van de luchtcirculatie. Al speelt de frequentie waarmee u het toestel opent ook een rol.

Misverstand 5: Hoe sneller het vaatwasprogramma, hoe beter

De meeste vaatwassers beschikken over een ecoprogramma. Het proces neemt meer tijd in beslag, aangezien het op lagere temperatuur wast en het er bijgevolg langer over doet om de vaat te reinigen. De verwarming van het water vreet de meeste energie, waardoor een ecoprogramma als zuiniger uit de bus komt. De vaatwasser verbruikt bovendien minder water dan een manuele afwasbeurt.

Misverstand 6: Water kookt u best in een kookpot

Water koken doet u omwille van het energieverbruik best met een waterkoker. Hij heeft als troef een kortere kooktijd en het rechtstreekse contact met het water. Let wel, elektriciteit is duurder dan aardgas, waardoor de werkelijke kostprijs meer in evenwicht ligt. Hoewel het energielabel van een waterkoker minder doorweegt dan bij de aankoop van pakweg een koelkast, kiest u best voor een toestel met A-label of beter.

