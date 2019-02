6 factoren die het prijskaartje van uw energie bepalen Kurt Deman

05 februari 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Consument De keuze van uw energieleverancier kan u een aanzienlijke besparing opleveren. Naast De keuze van uw energieleverancier kan u een aanzienlijke besparing opleveren. Naast de tarieven voor elektriciteit en aardgas spelen nog andere factoren een belangrijke rol. U gaat bijvoorbeeld best na of de gunstig geprijsde aanbieder ook voldoet aan uw wensen op het vlak van klantenservice en – voor de milieubewuste consument – ecologie. We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje.

1. Leveranciers vergelijken

De prijs speelt voor de meeste gezinnen meer dan ooit een cruciale rol. Logisch, want de energieprijzen blijven pieken, waardoor elke besparing mooi meegenomen is. De tarieven van de verschillende aanbieders lopen ook soms fors uiteen. Wie goed vergelijkt, doet al snel enkele honderden euro’s voordeel op zijn aardgas- en elektriciteitsfactuur. Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste contract gaat vaak al naar 300 euro (cijfers 2017). U kunt heel eenvoudig overstappen, op voorwaarde dat u een opzegtermijn van minimum een maand respecteert. De meeste leveranciers bieden bovendien aantrekkelijke welkomstkortingen aan. Dat laatste maakt dat regelmatig overstappen ook interessant kan zijn.

Tip: Vergelijk hier de energieprijzen voor uw eigen woning en verbruik.

2. Vast of variabel

Uit een recente enquête van energiewaakhond VREG blijkt dat veel mensen niet goed weten of ze een variabel dan wel vast contract voor elektriciteit en aardgas te hebben of het bij het verkeerde eind hebben. Een vaste prijs voor elektriciteit of gas verzekert u van het contractueel vastgelegde tarief. Dat blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd. De marktomstandigheden bepalen hoeveel u betaalt bij een variabel contract. Daalt de energieprijs, dan betaalt u minder. Stijgt de marktprijs, dan betaalt u meer. Wie van zekerheid houdt, kies best een vast tarief. Verwacht u dat de energieprijzen binnenkort dalen? Dan bent u het best af met een variabel tarief.

3. Het metertype

U kunt een contract afsluiten met een normaal tarief, een dal-piekurentarief of uitsluitend een nachttarief. Wat de beste oplossing voor uw woning is, hangt onder meer af van uw verbruiksgewoontes, verwarmingstype en de aanwezigheid van zonnepanelen.

Lees ook: Waarom u dit jaar minder voor uw energie betaalt dan in 2018

4. Groene of grijze stroom

De meeste energieleveranciers bieden elektriciteitscontracten met 100% groene stroom aan: opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, water en de zon. De zogenaamde grijze stroom is minder tot niet duurzaam en afkomstig uit fossiele brandstoffen en kernenergie. Wie duurzaamheid en het milieu hoog in het vaandel draagt, opteert het best voor een ‘groen’ energiecontract.

5. Contractduur

Hoe langer de looptijd van een energiecontract, hoe langer u verzekerd bent van de overeengekomen prijs. Zoals eerder aangegeven, kunt u altijd overstappen, zolang u de opzegtermijn van een maand respecteert.

6. Contractvoorwaarden

Uiteraard bevat elk contract ook de zogenaamde kleine lettertjes. Onder meer de bijkomende kosten voor een aanmaning, de antwoordtermijn via telefoon, per post of mail en de betalingsmogelijkheden maken het verschil tussen een tevreden en misnoegde klant.

Tip: Bekijk hier de voordeligste prijzen van gas- en elektriciteitsleveranciers.

