6 dagen Spanje voor 85 euro: op deze drie bestemmingen geniet je nu voor een prikje van de zon (ook in de paasvakantie)

12u47 0 Consument Goed nieuws voor wie vindt dat de sombere winter nu wel lang genoeg geduurd heeft. Reisexpert Christoph Godin (27) lijst elke maand de beste vlieg- en vakantiedeals op voor de lezers van HLN en dit keer verklapt hij hoe je voor 85 euro zes dagen in Spanje kan verblijven in een viersterrenresort. Wie er met het vliegtuig in plaats van met de wagen heen wil, betaalt 148 euro (vlucht + verblijf).

Godin is de man achter de website TravelUnlimited en sinds vorige maand ook Vakantievinder. Voor die eerste speurt hij met zelfontwikkelde software het internet af naar de voordeligste vliegdeals, voor de tweede gaat het om volledige pakketreizen. Wie nu naar de zon wil, kan hij drie voordelige bestemmingen aanbevelen, die ook in de paasvakantie voordelig zijn.

Costa Brava vanaf 85 euro

“De Costa Brava is een kuststreek met prachtige zandstranden in het noordoosten van Spanje, waar je ook makkelijk met de wagen heen kan”, aldus Godin. “Zeker voor jonge gezinnen met veel bagage kan dat interessant zijn. Ik raad hen een budgetdeal aan bij vakantieaanbieder Prijsvrij: zes dagen in een ruim appartement in een viersterrenresort L’Escala kost er maar 85 euro per persoon.”





Wie toch liever met het vliegtuig gaat, kan gaan voor een vlucht met verblijf vanaf 148 euro per persoon. “Extra tip: Barcelona is vlakbij, dus ideaal voor een combinatiereis”, aldus Godin.

All-inclusive Kreta vanaf 379 euro

“Het viersterrenhotel Mediterraneo is een uitstekende plek om te ontspannen op het Griekse eiland Kreta”, aldus Godin. “Het telt vier zwembaden en daar zal je als het meezit al van kunnen genieten, want de temperaturen kunnen er in de paasvakantie zelfs oplopen tot 25 graden. Bij minder weer is het leuk om een wagen te huren en de streek te verkennen. Historische sites genoeg.”

Door voordelige prijzen bij vakantieaanbieder Corendon kan je deze paasvakantie al voor acht dagen all-inclusive in de Mediterraneo verblijven voor 379 euro per persoon. “Ik raad aan om te overwegen vanuit Maastricht te vertrekken, zeker als je in Limburg woont. Reizigers van Corendon kunnen er ook gratis parkeren”, aldus Godin. “Vanuit Brussel betaal je 499 euro in de paasvakantie.”

Exotisch Gambia vanaf 471 euro

Voor wie lente niet genoeg is en liever zomerse temperaturen richting 30 graden heeft, is Gambia momenteel een geweldige bestemming volgens Godin. Het land ligt in het westen van Afrika en is een opkomende exotische zonbestemming.

“TUI fly vliegt nog maar sinds 2016 op Banjul in Gambia”, klinkt het. “Daardoor hebben nog niet veel Vlamingen er voet aan grond gezet en is de bestemming nog niet heel populair. Dat betekent ook dat er af en toe deals te doen zijn. Zo kan je er momenteel door een actieprijs bij TUI heen voor 471 euro per persoon. Je logeert dan acht dagen in het uitstekend beoordeelde Bakotu Hotel. Dat ligt vlak aan het strand en je kan er genieten van een tropische tuin met kleurrijke vogels en aapjes.”

Alle details van deze aanbiedingen vind je op de website Vakantievinder. De deals zelf zijn te boeken bij de vermelde vakantieaanbieders.

