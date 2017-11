Black Friday Gesponsorde inhoud 5x goede raad voor in de winkelstraat Redactie

12u17 0 Consument Koopjesjagen is oorlog. Je weet dan ook maar beter waar je aan begint. Met deze 5 straffe shoptips in het achterhoofd wordt deze Black Friday zonder twijfel een weergaloos succes, vooral voor je kleerkast.

Shutterstock 5 straffe shoptips

Beperk slapen tot een minimum

Hoe graag wij onze weekends ook tussen de lakens spenderen, voor de echte koopjesjager heeft de ochtendstond letterlijk goud in de mond. Wie als eerste voet zet in het afgeprijsde heiligdom, kan er de beste spulletjes uitkiezen. Want die ene jurk waar je al zo lang naar op zoek bent, zal ook je medeshoppers niet ontgaan zijn. Een ander voordeel van vroeg te starten, is dat de winkel nog niet tot een slagveld is gedegradeerd. Op hectische dagen als deze kan het personeel de winkel zelden netjes houden tot sluitingstijd. En probeer dan dat ene stuk maar eens terug te vinden.

Trek niet onvoorbereid ten strijde

Voorbereiding is de helft van het werk. Als je echt profijt wil doen op Black Friday, is rustig windowshoppen een luxe die je je niet kan permitteren. Doe thuis dus zoveel mogelijk research naar wat je jezelf of anderen cadeau wil doen en waar je het kan vinden. Zo win je flink wat tijd die je anders al twijfelend en zoekend zou verliezen.

Ga op zoek naar een partner in crime

Wie de perfecte garderobe bij elkaar wil sprokkelen, doet dat beter niet in zijn eentje. Als je met twee bent, baan je jezelf veel vlotter een weg door de winkelstraten. Terwijl jij nog tussen die laatste rekken aan het kijken bent, kan je 'shopassistent(e)' de lange rijen bij de pashokjes al trotseren. En als je toch de foute maat hebt meegegrist, brengt je shopbuddy wel even een ander maatje naar je toe. Een winkelexpert als jij verdient nu eenmaal een personal shopper.

Kies een slimme outfit

Hoe gek het ook mag klinken: probeer er tijdens Black Friday niet te goed uit te zien. Geef voor één keer toe aan de gemakzucht en draag de meest comfortabele outfit die in je kast hangt. Want meer nog dan indruk maken op je medeshoppers, moet je outfit snel aan en uit kunnen in de pashokjes. Ingewikkelde jurken en eindeloos veel laagjes zijn dus uit den boze. Een simpele jeans, een sweater en een jas beschermen je evengoed tegen het barre novemberweer en zijn veel simpeler te hanteren in de kleedkamers.

Niets gevonden? Probeer het de volgende dag opnieuw!

Je kan niet alle dagen winnen. Soms zoek je je de hele dag suf naar dat ene item, maar kom je 's avonds van een kale reis thuis. Gelukkig stopt de winkelwoede niet klokslag middernacht. Het grote succes van dat ene dagje solden deed Black Friday uitgroeien tot Black Weekend. Dus ook op zaterdag en zondag kan je je slag nog her en der slaan. Wie ook tijdens die dagen geen geluk heeft, kan op maandag nog zijn toevlucht zoeken tot het wereldwijde web. Die maandag - toepasselijk Cyber Monday genoemd - staat garant voor de beste koopjes in de webwinkels.

