5 redenen waarom u - onterecht - niet van energieleverancier verandert Kurt Deman

24 september 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 2 Energie Vorig jaar wisselde meer dan twintig procent van de gezinnen van energieleverancier. Een record dat dit jaar naar alle verwachtingen opnieuw sneuvelt. Hoewel almaar meer mensen zich bewust zijn van de mogelijke besparingen, belemmeren enkele hardnekkige mythes toch nog vaak een overstap. Wij zetten de belangrijkste hinderpalen op een rijtje.

Mythe 1: U kan uw huidig energiecontract niet zomaar beëindigen

U kunt – ongeacht de looptijd van uw huidige contract – op eender welk moment een nieuw energiecontract afsluiten met een nieuwe leverancier. U moet enkel rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Als u dus vandaag een nieuw energiecontract afsluit, zal dat ten vroegste over een maand starten.

Mythe 2: De huidige leverancier beboet u voor het stopzetten van uw contract

Op 13 september 2012 is de zogenaamde verbrekingsvergoeding afgeschaft. Dat betekent dat u niet langer een boete riskeert wanneer u overstapt van energieleverancier. U moet er wel rekening mee houden dat aanbieders bepaalde welkomstkortingen over uw contractduur spreiden. Wie gedurende zijn eerste contractjaar overstapt, riskeert dus bepaalde voordelen mis te lopen. Sommige leveranciers hanteren ook administratiekosten – de jaarlijkse vergoeding – voor een heel jaar, ook al bent u bijvoorbeeld maar een half jaar klant.

Mythe 3: Een overstap gaat gepaard met administratieve rompslomp

Als u van energieleverancier wijzigt, dan moet u enkel een nieuw contract sluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die regelt alles met uw oude leverancier en met de netbeheerder, beëindigt in één beweging uw huidige contract en zorgt ervoor dat u een slotfactuur krijgt.

Mythe 4: Uw huidige energieleverancier is sowieso de goedkoopste

Door het spel van vraag en aanbod wijzigt het tariefplaatje voortdurend. Wie vorig jaar als goedkoopste uit de bus kwam, is dat waarschijnlijk vandaag niet meer. De verschillende spelers op de energiemarkt dingen om uw gunsten met fikse welkomstkortingen, die een overstap extra aanlokkelijk maken. Kan uw huidige energieleverancier de beste voorwaarden aanbieden? Jazeker, maar de kans is groot dat u beter af bent bij een andere aanbieder. Het voordeel bij een overstap kan al snel oplopen tot enkele honderden euro’s.

Mythe 5: Vergelijken is moeilijk en tijdrovend

U hoeft uw huiswerk gelukkig niet zelf te maken. Online vergelijkingssites zetten de energieleveranciers voor u op een rijtje. In enkele muisklikken ziet u welke speler u een maximale besparing oplevert. Bovendien biedt dergelijk vergelijkingsplatform u de mogelijkheid om meteen online over te stappen. Mooi meegenomen: veel leveranciers bieden exclusieve kortingen aan wanneer u via zo’n vergelijkingsmodule een nieuw contract bij hen afsluit.

