5 mythes over de aankoop van een woning die u beter niet gelooft Sven Vonck

06 augustus 2019

08u00

Bron: spaargids.be 9 Sparen De aankoop van een huis is een grote financiële stap, die veel mensen vroeg of laat in hun leven zetten. Het is dan ook verwonderlijk hoeveel hardnekkige misverstanden erover bestaan. We zetten de belangrijkste even op een rij.

Misvatting 1: “Geen woning zonder eigen middelen”

In het verleden kenden banken vlot woonleningen toe voor 100 procent van de aankoopprijs van de woning. Het voorbije jaar trok de Nationale Bank verschillende keren aan de alarmbel, waarbij de instelling er bij de banken ook op aandrong om geen leningen toe te kennen boven 80 procent van de aankoopprijs. Dat impliceert dat kopers ook eigen spaarcenten op tafel moeten leggen om hun vastgoedaankoop te financieren. De Nationale Bank vreest dat anders te veel mensen in de problemen zouden komen met de terugbetaling van hun lening, wanneer er zich een vastgoedcrisis zou voordoen.

En toch is het nog altijd perfect mogelijk om het volledige aankoopbedrag te lenen. Banken zijn daar wel zeker iets voorzichtiger mee geworden en de Nationale Bank legt hen ook op om grotere kapitaalbuffers aan te leggen voor leningen waar geen eigen middelen tegenover staan. Die extra kosten rekenen de banken door, waardoor leningen voor de volledige aankoopwaarde meestal iets duurder zijn.

Tip: Bekijk hier hypothecaire leningen met de beste rentevoeten van het moment.

Misvatting 2: “Variabele rente is risicovol”

De hypothecaire rente staat historisch laag, wat voor veel mensen het sein is om te kiezen voor een vaste rentevoet. Daarmee wordt die historisch lage rentevoet vastgeklikt voor de volledige looptijd van de lening. Een vaste rentevoet biedt dus bescherming tegen een stijging van de rentes. En daar knelt nu het schoentje, want vermoedelijk zullen de rentes nog lang laag blijven. Aangezien variabele rentevoeten in de regel lager zijn dan vaste rentevoeten, kan het dus toch nog altijd voordeliger zijn om te kiezen voor een variabele rente. Het risico op rentestijgingen is namelijk beperkt, ook al omdat wettelijk is vastgelegd dat de oorspronkelijk rentevoet maximaal mag verdubbelen.

Tip: Maak hier een simulatie van uw woonlening

Misvatting 3: “U mag nooit meer dan een derde van het inkomen spenderen aan de woonlening”

Het is een gezonde vuistregel om niet meer dan een derde van het inkomen te spenderen aan de afbetaling van uw woonlening. Daarmee verzekert u zich van een veilige marge. Toch is het voor banken niet verboden om leningen toe te staan waarbij het maandelijkse terugbetalingsbedrag hoger ligt dan een derde van het inkomen. Of dat verstandig is, hangt gewoon af van geval tot geval. Logisch: vooral bij de hogere inkomens is het minder problematisch om die grens te overschrijden. Dat komt onder meer omdat de vaste kosten (zoals water, elektriciteit en telecom) bij hen minder zwaar doorwegen dan bij gezinnen met een lager inkomen. Daardoor is er ook ruimte om meer geld te spenderen aan de woonlening. Tenzij natuurlijk het hogere inkomen gepaard gaat met een levenswandel die weer extra kosten met zich meebrengt. U bewust zijn van uw eigen specifieke uitgavenpatronen is hier een goed begin.

Misvatting 4: “Lening met laagste rente is de goedkoopste”

Bij de zoektocht naar een woonlening gaat de meeste aandacht naar de rentevoet. En ja, dat is een hele belangrijke factor. Zelfs een verschil van renteverschil van 0,2 procent kan over een periode van 20 jaar een besparing opleveren van enkele duizenden euro’s. Maar dat betekent dus werkelijk niét dat de lening met de laagste rente ook altijd de goedkoopste is. Zo zullen banken aan de woonlening ook andere producten koppelen, zoals een brand- en een schuldsaldoverzekering. Als u daarvoor meer moet betalen dan bij een andere bank, kan de globale kostprijs ondanks de lage rente toch nog hoger uitvallen.

Lees ook: 10 tips voor een goedkope woonlening

Misvatting 5: “Schuldsaldoverzekering moet u afsluiten bij de bank van uw woonlening”

Met een schuldsaldoverzekering dekt u zich in tegen de gevolgen van een vroegtijdig overlijden. Sterft u vooraleer uw lening volledig is afbetaald, dan zal een verzekeringsmaatschappij het uitstaande kapitaal terugbetalen, zodat uw partner of uw erfgenamen niet in de problemen komen. Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is geen wettelijke verplichting, al zullen banken het meestal toch als voorwaarde stellen vooraleer ze u een lening toekennen. Maar daarbij kunnen ze u niet verplichten om bij hen een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Het is perfect mogelijk om daarvoor aan te kloppen bij een andere verzekeraar. De bank zal dan vermoedelijk minder korting geven op het rentetarief, wat niet noodzakelijk een probleem is als het prijsverschil tussen beide schuldsaldoverzekeringen voldoende groot is.

Lees ook:

Eerlijk: hoeveel kan je nu echt lenen als single?

Herfinanciering woonkrediet kan interessant zijn door historisch lage rente

Bespaar op de kosten van uw hypotheek met een hypothecair mandaat

Bron: spaargids.be.