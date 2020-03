5 manieren om vastgoed te financieren Johan Van Geyte

03 maart 2020

08u00

De lage rente blijft interessant voor mensen die willen investeren in vastgoed, al dan niet als woonst of investering. We bekijken even de financieringsopties die voor u interessant kunnen zijn, afhankelijk van uw doelen.

Hypothecaire lening

De meest gebruikelijke woonlening kent u als het hypothecair krediet. Dat neemt u als u een belangrijke som geld wil lenen op - bijvoorbeeld - 10,15 of 20 jaar en die vervolgens in maandelijkse schijven terugbetaalt.

Als waarborg laat u de bank daarbij een hypotheek nemen op het huis of het appartement dat u koopt. Dat betekent niet dat uw financiële instelling tijdens de periode van de lening eigenaar wordt, dat blijft uzelf. Maar het houdt wel in dat ze het pand mág verkopen, mocht u ineens stoppen met uw aflossingen te betalen. Uw bank mag dan de opbrengst van de verkoop gebruiken om de nog uitstaande schuld en bijkomende kosten te recupereren.

U kiest verder voor een vaste rente voor de hele looptijd of voor een periodiek aanpasbare intrestvoet. In het eerste geval weet u meteen hoeveel u precies zal moeten terugbetalen. In het tweede geval kan de rentevoet en dus de afbetaling – afhankelijk van de gekozen optie - om het jaar, om de drie jaar, om de vijf jaar… worden aangepast aan de evolutie van de marktrente. Eventueel zijn er maximale stijgingen en dalingen. Kiest u voor een variabele rente, dan kan de intrestvoet hoogstens verdubbelen.

De hypothecaire woonlening moet worden opgenomen in een notariële akte. Hou er dus altijd rekening mee dat u niet alleen notariskosten heeft voor de aankoop van uw woning, maar ook voor ‘het schrijven’ van uw lening.

Wederopneming

Stel: u hebt al een hypotheeklening en die is al grotendeels terugbetaald. U wil nu lenen voor een tweede pand. Dan is een zogenaamde wederopneming aan de orde: uw reeds terugbetaalde kapitaal vraagt u opnieuw op.

Het voordeel? U kan dezelfde waarborg voor uw lening gebruiken, u moet geen nieuwe hypotheek laten vestigen, waardoor u de kosten voor een notariële kredietakte al vermijdt. De notariskosten voor de aankoop van de woning moet u wél nog betalen.

Bulletkrediet

Minder algemeen bekend is een bulletkrediet. Hier betaalt u tijdens de looptijd van de lening alleen intresten terug. Het geleende kapitaal lost u op de eindvervaldag in één keer af.

Deze formule is vooral bruikbaar voor mensen die op voorhand al weten dat ze op datum X een grote som geld (bijvoorbeeld een erfenis) zullen krijgen, waarmee ze hun lening direct volledig kunnen terugbetalen. Voor een klassieke lening is een bulletkrediet duur. Tijdens de looptijd doet u geen kapitaalaflossing, waardoor u heel die periode intrest betaalt op het hele geleende bedrag.

Voorschot op groepsverzekering

Soms kunt u ook uw groepsverzekering gebruiken om een lening - eigenlijk een voorschot - te krijgen. Bij een groepsverzekering weet u namelijk ook dat u op een bepaald moment een belangrijke som gaat krijgen, waarmee u de lening op een bepaald moment terugbetaalt.

Meestal betaalt u wel intresten. Daarbij heeft u de keuze tussen een jaarlijkse intrest tegen een vaste rente, een jaarlijkse intrest tegen een variabele rente of geen intrestbetalingen tijdens de looptijd. In dat laatste geval krijgt u de factuur helemaal op het einde. Als u intresten moet betalen, lopen intussen ook de intresten op uw groepsverzekering verder. Het bedrag dat u kunt lenen bij de verzekeringsmaatschappij is meestal beperkt tot 70% van de sommen die u al spaarde voor uw groepsverzekering.

Opgelet: lees het reglement van uw groepsverzekering goed door om na te gaan welke mogelijkheden er voor u precies zijn!

Renovatielening of energielening

Beperktere leningen sluit u soms beter af via andere formules. Voor bepaalde vastgoedinvesteringen kunnen renovatieleningen of energieleningen soms interessanter uitkomen. Dit gebeurt zonder hypothecaire waarborg te geven. U betaalt gewoon elke maand een vast bedrag af tegen een vaste rente.

Eind februari was u voor een renovatiekrediet het goedkoopst af bij KBC. Voor een lening van 15.000 euro vroeg de instelling een tarief van 2,50%. Dat betekent dat u 36 maanden lang telkens 432,73 euro moet afbetalen. Bovenop het kapitaal zal u dan 578,28 euro aan intresten hebben neergeteld.

Voor een energielening leidden bpost bank en AXA Bank de dans. Een lening van 15.000 euro op 3 jaar kost er 1,59%. Dat houdt in dat u 36 maanden lang 426,88 euro moet terugbetalen. Eens dat gedaan, zal u bovenop uw kapitaal ook 367,68 euro aan intresten hebben betaald.

