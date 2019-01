5 goede financiële voornemens voor 2019 Dries Van Damme

07 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument Januari is traditioneel de maand van de goede voornemens. Behalve de gezondheid verbeteren door gezonder te eten en meer te bewegen, plannen veel Belgen ook om meer te sparen. We zochten nog enkele andere manieren om in 2019 wat financieel gezonder te worden.

1. Meer sparen

We hadden hier ook ‘minder uitgeven’ kunnen schrijven. Want daar begint het uiteraard mee. Ga na waar je ten opzichte van 2018 kunt besparen en probeer consequent te zijn. Parkeer bijvoorbeeld niet al je centen op een zichtrekening, maar leg – indien mogelijk – een spaarreserve aan via een aparte spaarrekening. Hou dat bedrag zoveel mogelijk onaangeroerd. Hoe meer je aan de kant zet, hoe groter je financiële buffer en hoe beter je bent ingedekt tegen onvoorziene uitgaven. Tip voor mensen die moeite hebben met sparen: stel een maandelijkse automatische overschrijving van een bepaald bedrag van je zichtrekening naar je spaarrekening in, bijvoorbeeld vlak na de storting van je loon.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met het hoogste rendement.

2. Stel een gezinsbudget op

Veel gezinnen beschikten vroeger over een zogenaamd huishoudboekje. Ze hielden er al hun uitgaven en inkomsten gedetailleerd in bij. Die gezinsboekhouding was een handig hulpmiddel om besparingsmogelijkheden te signaleren en aankoopbudgetten te voorzien. De methode lijkt ons nog steeds relevant, en je kan nu beroep doen op handige apps voor budgetbeheer, zoals Money Lover en Spendee. Je kan natuurlijk ook Excel of Google Sheets gebruiken. Grafieken en analyses maken je inkomsten- en uitgavenpatroon aanschouwelijk.

3. Begin met pensioensparen

Steeds meer mensen doen aan pensioensparen, en terecht. Je bouwt er een reserve voor later mee op en haalt er fiscaal voordeel (lees: minder belastingen) uit. Via een pensioenspaarfonds of tak 23-beleggingsverzekering mik je bovendien op een hoger rendement. Niet onbelangrijk: wanneer het financieel even wat moeilijker gaat, stort je gewoon een tijd wat minder of sla je eens een jaar over.

Tip: Bekijk hier de hoogste rendementen van de pensioenspaarverzekeringen.

4. Wees zuinig met kredieten

De nieuwste smartphone of tv? Bijna alles is vandaag op krediet verkrijgbaar, maar ons advies is om zulke kredieten met absolute mate te gebruiken. Het is beter om de aankoop van minder noodzakelijke producten uit te stellen tot je het nodige budget zelf spaarde. Kredieten brengen vaak stevige kosten/interesten met zich mee en leiden er niet zelden toe dat je meer uitgeeft dan je aankan. Het stellen van doelen werkt dan weer motiverend. Dat kan door bijvoorbeeld maandelijks een haalbaar spaarbudget voor die ene aankoop voorzien.

5. Vergelijk alles wat te vergelijken valt

Voor bijna elke productgroep vind je momenteel wel vergelijkingssites op het internet momenteel. Als financieel bewuste consument kan je daar echt een voordeel uit slaan: met wat handig zoeken, vind je de goedkoopste vliegtuigtickets, de aantrekkelijkste hotelformules, de beste sportschoenen aan de voordeligste prijs, enzovoort. Ook voor financiële producten kan je gaan vergelijken. Ontdek hier welke bank de spaarformule biedt die het best bij jou past.

Lees ook:

Sparen in het buitenland om meer rente te krijgen? Dit zijn de risico’s

Zo verander je snel en gemakkelijk van bank

Belg wil meer sparen in 2019

Bron: spaargids.be.