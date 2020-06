5 essentiële vragen die elke spaarder zichzelf moet stellen Johan Van Geyte

09 juni 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Lage rentes op de spaarrekeningen zijn ons nu al enkele jaren vertrouwd, maar dat wil niet zeggen dat er geen goede of foute keuzes zijn die u als spaarder kan maken, die u meer of minder geld zullen opleveren. Lage rentes op de spaarrekeningen zijn ons nu al enkele jaren vertrouwd, maar dat wil niet zeggen dat er geen goede of foute keuzes zijn die u als spaarder kan maken, die u meer of minder geld zullen opleveren. Spaargids.be lijst de vijf essentiële vragen op die u uzelf moet stellen.

1. Hoelang kunt u uw geld missen?

De vergoeding op een spaarrekening bestaat meestal uit twee delen: een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente krijgt u voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. De getrouwheidspremie is voor geld dat minstens twaalf maanden onaangeroerd blijft.

Bovenstaande is al een bron van misverstanden: veel spaarders kijken sowieso naar de totale opbrengst, terwijl ze vaak enkel recht hebben op de basisrente. Het wettelijke minimum voor die basisrente bedraagt 0,01% en dat is wat u bij veel banken ook maar krijgt. Met andere woorden: laat een bedrag van 10.000 euro maar 6 maanden op uw rekening staan, en u wint 0,50 euro.

2. Is de rente ondertussen gewijzigd?

Banken hebben het recht om de intrestvoeten op hun spaarrekeningen dagelijks te wijzigen. Stort u vandaag geld op spaarrekening X in de hoop goede zaakjes te doen, kan u er morgen alweer aan zijn voor de moeite.

Er is wel een verschil tussen de basisrente en de getrouwheidspremie. De nieuwe basisrente kan al direct worden toegepast op de hele inlage. De aangepaste getrouwheidspremie geldt alleen op nieuwe renteperiodes. Renteperiodes die al lopen, blijven van de oude getrouwheidspremie genieten.

Slimme spaarders spelen hierop in. Als u weet dat u uw geld minstens twaalf maanden kan missen, kies dan voor een rekening met een hoge getrouwheidspremie. U bent minstens twaalf maanden verzekerd van die premie.

Beschikt u over veel spaargelden, noteer dan ook wanneer de twaalf maanden verstrijken. Zo vermijdt u dat u zonder nadenken grote sommen geld opvraagt net voor het verstrijken van de getrouwheidsperiode. Goed om te weten: élke bank is verplicht om op haar website een simulator op te nemen, die het effect van een afhaling voor u uitrekent. Maak daar dus gebruik van.

3. Heeft uw rekening zowel een basisrente als een getrouwheidspremie?

Op een klassieke spaarrekening met basisrente en getrouwheidspremie is de eerste schijf van 990 euro aan intresten vrijgesteld van belastingen. De brutorente is dan meteen ook de nettorente.

Bij een rekening met alleen een basisrente geldt die fiscale voorkeursbehandeling niet. Daar betaalt u vanaf de eerste cent intrest 30% roerende voorheffing. Kijk dus best enkel naar de nettorente. Voorbeelden van dergelijke rekeningen zijn:

• Saver Account van Izola Bank (0,60% bruto of 0,42% netto)

• Flex-rekening van NIBC Direct (0,50% bruto of 0,35% netto)

4. Zijn er bepaalde voorwaarden?

Niet alle rekeningen zijn voor iedereen. Baby- en jongerenrekeningen zijn uiteraard leeftijdsgebonden, maar ook sommige rekeningen voor volwassenen hebben specifieke voorwaarden. Een bekend voorbeeld is de Cocoon-rekening van bpost bank, die gereserveerd is voor klanten tot 40 jaar.

Of het (periodieke) stortbedrag wordt beperkt. Op de Cocoon-rekening van bpost bank en Maandsparen Max van MeDirect mag u maandelijks maximum 500 euro storten.

5. Wie staat garant voor uw spaargeld?

Uw spaargeld valt deels onder de garantie van de staat. Stel dat uw bank over de kop gaat, dan geeft de staat u 100.000 euro van uw spaargeld terug. Per persoon, per rekening. Bij de meeste spaarrekeningen op de Belgische markt is dat de Belgische overheid, maar dat is wel niet altijd zo. Zo vallen tegoeden bij NIBC Direct en Rabobank.be onder Nederlandse garantie, die bij Deutsche Bank onder Duitse, die bij Keytrade onder Franse en die bij Izola Bank onder Maltese. De logische conclusie hier is dat u, per schijf van 100.000 euro, uw geld best verdeelt over verschillende banken en overheden.



