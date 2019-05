5 belangrijke dingen die u moet weten als u start met beleggen Sven Vonck

21 mei 2019

08u00

Het aanbod van beleggingsfondsen is immens groot. Om er het juiste fonds uit te pikken, moet u goed weten waarop u moet letten.

1. Let op het risico

Elk beleggingsfonds krijgt een risicoscore. Die gaat van 1 (weinig risicovol) tot 7 (heel risicovol). Het potentieel rendement van een beleggingsfonds neemt in de regel toe naarmate ook het risico groter is. Veel beleggers laten zich verblinden door het potentieel hogere rendement, maar ze vergeten dat ze daarmee ook een groter risico lopen om hun geld (of toch een deel ervan) te verliezen. Sommige beleggers kunnen daarmee omgaan, maar andere helemaal niet. Investeer dus nooit in een fonds waarvan de risicoscore niet overeenkomt met uw eigen risicoprofiel.

2. Vergelijk rendementen

Het kan nooit kwaad om te bekijken hoe een beleggingsfonds de voorbije jaren heeft gepresteerd. Dat zegt op zijn minst iets over de consistentie van de prestaties. Maar: veel meer kan u daar ook weer niet uit afleiden, want rendementen uit het verleden zijn heus geen garantie voor de toekomst. Vergelijk het rendement van een beleggingsfonds ook altijd met het rendement van de zogenaamde benchmark. Dat is de index waar de samenstelling en strategie van het beleggingsfonds het best bij aansluit. De prestaties van een beleggingsfonds met Belgische aandelen vergelijkt u bijvoorbeeld best met de Bel20. Als een fonds er niet in slaagt om consequent beter te presteren dan de benchmark, kan u even goed investeren in het indexfonds (dat meestal ook veel goedkoper is).

3. Beperk de kosten

Kosten kunnen een hele grote hap nemen uit het rendement van een beleggingsfonds. Betaalt u 5 procent instapkosten? Met een beleggingshorizon van 10 jaar romen de instapkosten elk jaar al 0,5 procent af van het rendement. Probeer daarom instap-, uitstap- en beheerskosten tot een minimum te beperken.

4. Ga voor een ruime keuze

De meeste traditionele banken bieden enkel hun eigen fondsen aan, eventueel aangevuld met enkele fondsen van een beperkt aantal partners. Maar die huisfondsen zijn niet noodzakelijk de beste fondsen die beschikbaar zijn op de markt. Geef daarom de voorkeur aan een bank of broker die veel beleggingsfondsen aanbiedt van verschillende fondsenhuizen. Hoe groter uw beleggingsuniversum, hoe groter ook de kans dat u een kwalitatief fonds vindt dat aansluit bij uw eigen beleggingsstrategie.

5. Combineer verschillende fondsen

Beleggingsfondsen bieden het grote voordeel van risicospreiding: in plaats van in één individueel aandeel of een enkele obligatie worden er in een groot aantal aandelen of obligaties belegd. Toch is het verstandig om een beleggingsportefeuille op te bouwen met verschillende beleggingsfondsen. Een aandelenfonds met Europese aandelen biedt bijvoorbeeld geen bescherming als de volledige Europese aandelenmarkt onderuit gaat. Selecteer daarom verschillende fondsen die inspelen op verschillende regio’s, sectoren of thema’s.

