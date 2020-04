Engie Gesponsorde inhoud 4 x interieurtips voor een beter thuisgevoel én een lager energieverbruik Aangeboden door ENGIE

10 april 2020

Thuis gelukkig zijn, is vandaag belangrijker dan ooit. Nog beter is gelukkig zijn én geld besparen op je energierekening. Begin daarom met het herinrichten van je interieur. Dat is niet eens zo moeilijk. Geluk schuilt immers in een klein hoekje. Zo werkt het…

1. Breng je energie(factuur) op peil met Feng Shui

Ooit al gehoord van Feng Shui? Deze meer dan 3.000 jaar oude Chinese filosofe brengt mensen in balans met hun omgeving. Dat klinkt misschien wollig, maar het werkt écht. Ten minste als je je focust op de juiste zaken. Volgens deze levenshouding is onze woning of appartement een spiegel van onze energie. Hoe we die ruimte inrichten, en hoe we bepaalde objecten plaatsen, beïnvloedt onze persoonlijke energiestroom (ook bekend als Chi). En een sterker thuisgevoel heeft niet alleen een positief effect op de energie van de bewoner(s), maar ook op het energieverbruik van de woning! Die energiestromen kun je op verschillende manieren optimaliseren…

2. Versterk de natuurlijke lichtinval en bespaar geld

Eerst en vooral: licht! Je hoeft ramen niet te vergroten of dakkoepels te plaatsen om meer daglicht binnen te laten. Schilderwerk doet wonderen. Door plafonds en muren in de nabijheid van ramen fris wit te verven – en donkere kleuren te vermijden, trek je veel meer natuurlijk licht in je kamers. En meer zonlicht betekent ook letterlijk warmere ruimtes. Dankzij de natuurlijke zonverwarming kun je de kamerthermostaat makkelijk 1 tot 2 graden lager zetten, zonder comfort te verliezen. Zelfs heel eenvoudige ingrepen zoals het poetsen van de ramen en het wassen van de gordijnen maken je woning lichter. Hierdoor moet je overdag ook minder (lang) lampen laten branden.

3. Meer verluchting = minder verwarming

Verluchten in élk seizoen verhoogt je algemene gezondheid en geluk. Koken, gebruiken van huishoudelijke producten, ademen, hoesten: alles beïnvloedt de vervuiling binnenshuis. Ramen open, en weg ermee! Je ramen élke dag 2 x 10 minuten wagenwijd openzetten, verkleint ook je energieafrekening. Dat lijkt vreemd, maar de vochtigheidsgraad binnen is soms hoger dan buiten. En een vochtige woning vereist meer verwarming dan een woonst met droge lucht. Door te verluchten verjaag je de vochtigheid en verbruik je dus minder! Bovendien voorkomt verluchten bij goed geïsoleerde woningen ook schimmel.

4. Een kleinere koelkast: meer geluk en minder (stroom)kosten!

Psychologen menen dat de grootte van onze ijskast veel verraadt over onze angsten en obsessies. Pardon? Het ‘syndroom’ van een nokvolle koelkast zou bijvoorbeeld kunnen wijzen op de angst om iets tekort te komen. De realiteit bewijst echter dat een grote koelkast ons niet per se gelukkiger maakt. Integendeel: die mastodonten zijn niet alleen duurder in aankoop, ze slurpen ook meer energie dan kleinere exemplaren. En dat scheelt flink op de eindfactuur. De ijskast draait immers 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, en is daarom een van de grootste energieverslinders in huis. Tot slot zorgt een grote koelkast ook voor meer voedselverspilling. Je vergeet vaak dat je bepaalde voedingswaren in huis hebt, omdat je ze uit het oog verliest in een grote ijskast. Jaarlijks verspilt de Belg tussen de 15 en 20 kilogram voedingswaren: goed voor gemiddeld 174 euro per gezin. Heb je een paar uur vrij dit weekend? Ontdooi dan je diepvriezer: 3 millimeterijs zorgt al voor 15 procent extra elektriciteitsverbruik.

