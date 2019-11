4 op de 10 Belgen rijden hele jaar met zomerbanden jv

06 november 2019

07u51 3 Consument Bestuurders laten rond deze tijd van het jaar weer massaal hun zomerbanden vervangen door winterbanden. Maar er zijn ook heel wat Belgen die dat níet doen en die het hele jaar door met zomerbanden blijven rijden. Volgens een steekproef van bandenproducent Bridgestone gaat het om 40 procent van de automobilisten.

Bridgestone liet een marktonderzoeksbureau 803 Belgen bevragen. Vier op de tien van hen blijken vast te houden aan zomerbanden voor het hele jaar. Ze vinden de winters in onze contreien niet streng genoeg (39%), vinden ze de investering te groot voor de meerwaarde (19%), of rijden in hun ogen te korte afstanden om winterbanden te laten plaatsen (12%). Uit de enquête blijkt verder dat 17% voor all-seasonbanden kiest, bedoeld voor gebruik in alle seizoenen.

“Belgen liggen niet echt wakker van hun bandenkeuze en onderschatten de risico’s van zomerbanden in herfst en winter”, aldus Stefaan Moonen van Bridgestone. Moonen benadrukt de voordelen van winterbanden, die onder meer al voor een betere grip op de weg zorgen bij temperaturen onder de 7 graden. “Neem nu de remafstand”, betoogt Moonen. “Een zomerband doet er gemiddeld 61 meter over om bij 40 km/u tot stilstand te komen. Bij een vierseizoenenband is dat gemiddeld 42 meter, terwijl een doorsnee winterband die remafstand nog verkort tot 29 meter.”

Het specifieke profiel van winterbanden zorgt voor een betere afvoer van water, de samenstelling van het rubber voor een betere wegligging. Winterbanden hebben ook speciale kleine inkepingen voor meer grip in de sneeuw bij optrekken en afremmen. In heel wat Europese landen zijn ze ook verplicht, zeker in wintersportgebieden.