Spaaroplossingen Gesponsorde inhoud 4 manieren om je spaargeld te laten groeien zonder moeite Aangeboden door Rabobank.be

17 december 2018

09u00 0 Consument We vroegen aan de man/vrouw in de straat of de volgende stelling klopt: “De Belg spaart gemiddeld 213 euro per maand.” Wat denk je zelf? Kom jij aan dat bedrag, ga je er vlot over of blijft het een verre droom? Met een paar slimme trucs kan bijna iedereen meer sparen.

De stelling klopt: uit een enquête van iVox blijkt dat de Belg in 2018 gemiddeld 213 euro per maand spaart. Maar achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil. We duiken wat dieper in de cijfers en geven de beste tips om zonder moeite meer te sparen.

Gemiddelden verbergen extremen

Niet iedereen spaart of kan sparen. Net iets meer dan de helft van de Belgen (52%) slaagt erin om elke maand een bedrag opzij te zetten. Het gemiddeld bedrag van 213 euro geeft dus een vertekend beeld omdat ook de niet-spaarders worden meegeteld. Als we alleen naar de spaarders kijken, sparen die dus gemiddeld ongeveer 400 euro per maand. Jongeren sparen opvallend meer dan oudere mensen. Maar liefst 29,4 % van de jongeren tussen 18 en 35 jaar slaagt erin meer dan 500 euro per maand opzij te zetten.

Ik wil ook meer sparen!

Slaag jij er niet of niet altijd in om te sparen, maar zou je het wel willen? Geen paniek. Zelfs voor wie een gat in de hand heeft zijn er handige trucs om te sparen zonder dat je het merkt. Dit zijn onze favoriete tips.

1. Krijg je een dertiende maand, vakantiegeld of premies? Koop er iets moois mee, maar zet het grootste deel ervan op je spaarrekening. Zo groeit je spaarpotje snel aan én blijft het leuk.



2. Automatische spaaropdrachten zijn de beste manier om regelmatig te sparen. Stel een spaaropdracht in op de dag dat je loon op je rekening verschijnt, dan voel je er niets van.



3. 150 euro per maand sparen lijkt misschien al veel, maar vijf euro per dag lijkt veel haalbaarder. Het resultaat is nochtans hetzelfde. Spaar dus in stukjes. Hoe? Je vindt vast wel een geldverslindende gewoonte waar je van af wilt. Laat bijvoorbeeld die dagelijkse dure cappuccino weg. Of laat de auto staan om naar de bakker of de winkel te gaan en neem de fiets.



4. Knabbel je soms toch nog aan je spaarrekening? Overweeg dan om een spaarrekening te openen bij een andere bank dan die waar je je zichtrekening aanhoudt. Dat maakt het psychologisch moeilijker om achteloos geld van zicht- naar spaarrekening over te schrijven.

Open hier jouw gratis spaarrekening.