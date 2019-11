4 alternatieven voor het spaarboekje Sven Vonck

06 november 2019

08u00

Klassiek sparen brengt niet veel meer op, dat weten we. Is er dan geen enkele manier om inkomsten te halen uit uw spaarcenten? We zochten uit hoe u toch nog regelmatige inkomsten kan puren uit uw spaarcenten.

Het merendeel van de spaarrekeningen biedt nog slechts de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Parkeert u 100.000 euro op zo’n spaarrekening, dan levert u dat na een jaar dus een droevige 110 euro op. Bij de prijsbrekers is het niet veel beter gesteld. Santander Consumer Bank verlaagt vanaf 1 november de totale vergoeding op de Vision +-rekening naar 0,6 procent. Dan brengt 100.000 euro na een jaar 600 euro op. Wie meer wil halen uit zijn spaarcenten en ook op zoek is naar regelmatige inkomsten, moet dus uitkijken naar alternatieven. We lijsten de mogelijkheden op.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met de hoogste rente

1. Dividenden

Beleggers die zoeken naar regelmatige inkomsten hebben vaak een voorkeur voor dividendaandelen. Dat zijn aandelen van bedrijven die meestal een substantieel deel van de winst uitkeren aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend. Beleggers krijgen het dividend jaarlijks uitbetaald.

Het wordt in ons land belast met 30 procent roerende voorheffing. Bedrijven zijn trouwens niet verplicht om een dividend uit te keren. Ze kunnen ook beslissen om het dividend te verlagen of zelfs helemaal te schrappen, bijvoorbeeld als hun schulden te veel zijn opgelopen.

Een voorbeeld: het (bruto)dividendrendement van een traditionele dividendwaarde, zoals Proximus, schommelt momenteel rond 5,5 procent. Toch een groot verschil met de spaarrente! Let wel: het dividendrendement (dat de verhouding weergeeft tussen de koers van het aandeel en het dividend) zegt niet alles. Een dividendrendement van bijvoorbeeld meer dan 10 procent is vaak een gevolg van een grote koersdaling van het aandeel.

Het is dus beter om niet per se op zoek te gaan naar de aandelen met het hoogste dividendrendement, maar wel naar bedrijven die de reputatie hebben jaar na jaar een licht stijgend dividend uit te keren. De investeringsholding Sofina is een goed voorbeeld: het dividend is sinds 1956 onafgebroken gestegen.

2. Vastgoedvennootschappen

Dividendjagers nemen vaak ook gereglementeerde vastgoedvennootschappen (zogenaamde gvv’s) op in hun beleggingsportefeuille. Dat zijn ondernemingen die investeren in vastgoed. Vaak concentreren die zich ook op nichemarkten, zoals logistiek vastgoed, zorgvastgoed of commercieel vastgoed.

De gvv’s – zoals bijvoorbeeld Aedifica, Befimmo, Cofinimmo, Montea, Retail Estates en WDP – zijn wettelijk verplicht om minstens 80 procent van hun winst uit te keren. Dat maakt hen vaak interessante dividendaandelen. Het dividendrendement van de belangrijkste gvv’s schommelt momenteel rond 3 à 6 procent.

Lees meer: Zo investeert u via de beurs in vastgoed

3. Beleggingsfondsen

Om risico’s te spreiden is het altijd verstandig om te investeren in meerdere dividendaandelen of vastgoedvennootschappen. Beleggers kunnen dat ook opvangen door te beleggen in beleggingsfondsen, die zelf investeren in een groot aantal bedrijven. Sommige fondsen spitsen zich specifiek toe op dividendaandelen. Kempen Global High Dividend Fund is een voorbeeld. Het fonds investeert alleen in bedrijven met een dividendrendement van meer dan 3 procent. Vergelijk hier het aanbod beleggingsfondsen.

4. Obligaties

In het verleden belandden beleggers die op zoek waren naar regelmatige inkomsten ook steevast bij obligaties. Dat is een lening aan bedrijven of overheden. De belegger krijgt op de eindvervaldag het volledige kapitaal terug en krijgt intussen een jaarlijkse rente uitgekeerd (de zogenaamde coupon).

Door de lage rente zijn ook obligaties minder interessant geworden. Intussen zijn er zelfs steeds meer bedrijven die een negatieve rente uitkeren: beleggers betalen dus eigenlijk om hun geld bij een bedrijf te parkeren. Hogere coupons zijn enkel nog te vinden bij minder gezonde bedrijven (waarbij het risico groter is dat ze failliet gaan en het kapitaal niet terugbetalen) of bij obligaties in meer risicovolle groeilanden in bijvoorbeeld Azië.

Tip: Toch liever een spaarrekening? Met deze spaarrekening simulator vind je snel de hoogste rente.

