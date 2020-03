Engie Gesponsorde inhoud 3 x redenen waarom een slimme thermostaat je geld bespaart Aangeboden door ENGIE

13 maart 2020

Een slimme thermostaat is veel meer dan een trendy gadget. Hij verhoogt het gebruiksgemak, geeft je gemoedsrust én verlaagt tegelijk je energiefactuur. Ontdek hoe dat kan…

1. Bestuur je verwarming op afstand

Ook al meegemaakt dat je op je werk arriveert en niet helemaal zeker bent of je thuis de verwarming lager hebt ingesteld? Of erger nog: dat je tijdens een weekendje weg of een langere vakantie écht vergeten bent om voor je vertrek de verwarminginstallatie thuis uit te schakelen. Met een slimme thermostaat slaap je in al die gevallen op beide oren. Via de bijbehorende app kun je eender waar en wanneer met je smartphone je verwarming aan- of uitzetten en afregelen naar wens. Jij bepaalt wanneer de verwarming wel en niet draait, en hoe hoog de kamertemperatuur moet zijn. Dat is prettig om thuis te komen in een warm huis. En je verstookt ook niet onnodig energie wanneer je er niet bent.

2. Volg je verbruik gedetailleerd op

Een slimme thermostaat, zoals boxx van ENGIE, biedt je een inzicht in je energie- en waterverbruik in euro’s (per dag, week of maand). Hoe dat werkt? Deze slimme thermostaat met aanraakscherm staat via wifi in verbinding drie sensoren: eentje voor gas, eentje voor elektriciteit en eentje voor water, die bij de meters geplaatst worden. Samen registreren ze continu het verbruik. Elke handeling die je maakt om te besparen op je verbruik, wordt meteen vertaald in een concreet geldbedrag. Zo wordt meteen duidelijk hoeveel euro’s je bespaart door bijvoorbeeld ’s avonds de verwarming een uurtje vroeger uit te schakelen, hoeveel je koelkast, wasmachine en droogkast verbruiken én krijg je zelfs advies wanneer bepaalde toestellen te veel verbruiken. Je ontvangt maandelijks een rapport van je totale energieverbruik, en kan je energieconsumptie vergelijken met andere klanten met een gelijkaardig verbruiksprofiel.

3. Betaal tot 180€ minder per jaar voor energie

Omdat een slimme thermostaat energieverspilling tot een minimum beperkt, bespaar je maand na maand op je energieverbruik. En een lager verbruik vertaalt zich uiteraard rechtstreeks in lagere voorschotfacturen en jaarafrekeningen. Afhankelijk van je energiebehoefte, kan je dankzij een slimme thermostaat tot 180€ per jaar besparen! Je houdt constant je energieverbruik in het oog en kan daardoor acties ondernemen. Bv: de sluimerverbruik tot een minimum te houden, de eco-modus van je toestellen verbruiken, minder lange douche nemen ;-). Is je verbruik hoger of lager dan voorzien? Dan kan je dat onmiddellijk zien op het scherm van boxx van ENGIE. Verrassingen behoren definitief tot het verleden.

Kortom: een slimme thermostaat moderniseert je woning, verhoogt je gebruiksgemak en gemoedsrust én bespaart je door het lagere energieverbruik elke maand mogelijk flink wat euro’s!

Klaar om over te stappen naar een nieuwe thermostaat? Kies dan voor de slimme boxx thermostaat van ENGIE. Uitzonderlijk verkrijgbaar aan 199€ i.p.v. 298€