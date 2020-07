3 tips om te besparen op uw verzekeringen Johan Van Geyte

02 juli 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het coronavirus brengt niet alleen schade aan de gezondheid toe, het raakte ook veel Belgen hard in de portemonnee. Voor sommigen zit er niets anders op dan de uitgaven zo veel mogelijk terug te schroeven. Het coronavirus brengt niet alleen schade aan de gezondheid toe, het raakte ook veel Belgen hard in de portemonnee. Voor sommigen zit er niets anders op dan de uitgaven zo veel mogelijk terug te schroeven. Spaargids.be bekijkt hoe het kan lonen om ook eens uw verzekeringen onder de loep te nemen.

Kies voor een autopolis per km

Rijdt u weinig met de wagen? Of bent u van plan om in de toekomst vaker van thuis uit te werken zodat u minder kilometers gaat afleggen? Dat kunt u overwegen om een kilometerverzekering af te sluiten.

Vooraleer u met een auto de weg op gaat, moet hij verzekerd zijn voor de schade die u bij een ongeval aan andere weggebruikers zou kunnen toebrengen. Het gaat om een wettelijk verplichte verzekering.

Alle verzekeringsmaatschappijen bieden u daartoe polissen die een jaar overspannen, los van de afstand die u aflegt. Enkele verzekeraars hebben ook verzekeringen waarbij u alleen betaalt voor de kilometers die u effectief rijdt. Dat is handig voor wie zijn wagen maar af en toe gebruikt. Met een kilometerverzekering betaalt u een premie per gereden kilometer. De verzekeraar gaat ervan uit dat wie weinig rijdt ook minder kans heeft op een ongeval in fout en dus een lagere premie verdient.

Vaak start u een kilometerverzekering met de opgave van het aantal kilometers dat u dat jaar schat te doen. Gaat u over dat aantal, dan moet u daarna bijbetalen. Haalt u het vooropgestelde aantal niet, dan kunt u een terugbetaling krijgen.

Nog na te kijken: is die omniumverzekering voor uw auto nog wel nuttig. Ligt de premie niet te hoog voor de vergoeding die u bij een eventueel schadegeval zou krijgen?

Tip: Vraag hier geheel vrijblijvend offertes op voor een klassieke autoverzekering en voor een kilometerverzekering.

Reisbijstand: tijdelijk contract of jaarcontract

De coronacrisis heeft een grote invloed op het reisgedrag. Heel wat mensen gingen traditioneel meerdere keren per jaar voor een kortere periode naar het buitenland. Misschien is dat nu niet meer haalbaar. Is het dan nog nodig om een jaarcontract voor reisbijstand af te sluiten? Of bent u niet goedkoper af met een verzekering voor de periode die u effectief op reis gaat?

Nog te overwegen: voor bijstand bij pech of ongeval met uw wagen kunt u kiezen voor een aparte bijstandsverzekering van VAB of Touring of voor een bijstandsgarantie in een ruimere reisverzekering. Zowel een polis voor de reisduur als een jaarabonnement zijn mogelijk.

Tip: Bekijk hier welke reisverzekering het best aansluit bij uw behoeften

Algemeen: wees kritisch

Voorts kunt u ook nakijken of u alle verzekeringen nog wel nodig hebt. Neem daarvoor uw bankuittreksels en lijst op voor welke verzekeringen u de afgelopen twaalf maanden betaalde. Misschien zitten daar wel zaken bij die niet meer nodig zijn zoals een verzekering voor een smartphone die u niet meer heeft, maar die u toch achteloos blijft betalen.



