2dehands.be waarschuwt voor oplichters: "Ze gebruiken valse accounts van Paypal" Redactie

25 augustus 2018

15u19

Bron: Belga, VRT 38 Consument Zoekertjessite 2dehands.be waarschuwt verkopers van tweedehandsspullen voor oplichters die steeds meer nieuwe manieren vinden om te frauderen. Het gaat telkens om klanten ertoe te overhalen hun verkoop buiten de zoekertjessite verder af te handelen. "Het is geen nieuw fenomeen," zegt 2dehands.be.

Mensen die iets op de site aanbieden, kregen vroeger een mail met de vraag om de verkoop buiten de zoekertjessite verder af te handelen. Sinds kort misbruiken oplichters daarvoor de chatfunctie op de site. Daarom wordt aangeraden om altijd af te handelen binnen de website van de 2dehands.be.

Petra Baeck van 2dehands.be herkent deze truc. "De oplichter maakt een vals Paypalaccount aan, dat veel gelijkenissen vertoont met het echte account van de betaalsite." Op die manier worden mensen misleid en lijkt het alsof er een bedrag gestort is op hun account. "Maar de oplichters vragen ook nog om hen een waarborg te betalen, zodat het geld wordt vrijgegeven. En dat vraagt Paypal nooit." De oplichters gebruiken dus de goede naam van Paypal om mensen op te lichten.

"Blijf op onze site"

2dehands.be raadt hun klanten nu aan om niet in te gaan op een vraag om alles buiten hun website af te handelen. "Want als dat gebeurt, en het loopt fout, dan kunnen we niet meer ingrijpen." 2dehands.be kan naar eigen zeggen fraudeurs enkel kunnen opsporen en hun IP-adressen blokkeren als er iets misloopt met een verkoop binnen hun site. De zoekertjessite stuurt daarom preventief waarschuwingen naar mensen die een bod krijgen vanuit het buitenland.

Wie opgelicht is, kan een klacht indienen bij de politie. En wie onraad ruikt, kan het misbruik vai een speciale knop melden op de website van 2dehands.be.